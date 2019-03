Les critiques et Rothen : Patrice Evra règle (violemment) ses comptes sur Instagram

La vidéo est rapidement devenue virale. Présent au Parc des Princes, mardi soir, lors de la victoire de Manchester United face au PSG (1-3), Patrice Evra n'a pas hésité à exprimer sa joie sur les réseaus sociaux. "Ici, c'est Manchester ! C'est chez nous ici ! Alors ? Alors ?", s'exclamait l'ancien défenseur des Red Devils, alors accompagné par Paul Pogba.

"À vous de juger si c’est une carrière de merde"

Sur un nuage, Evra y est rapidement tombé lorsqu'il a vu la tonne de critiques dont il a fait l'objet. Et comme souvent, il a décidé d'y répondre directement sur son compte Instagram. Dans une vidéo publiée ce vendredi, on peut le voir chantonner l'air de la chanson "Dernière Danse", interprétée par Indila. L'ancien joueur s'en prend alors à ceux qui "cherchent un bouc-émissaire une fois de plus…" et qui "viennent pleurer sur son Insta".

Puis, en prenant l'accent marseillais, il s'exclame : "L'homme, on l'aime ou on ne l’aime pas, mais on respecte la carrière quand même". Sous cette vidéo, l'ex-international français n'a pas hésité à rappeler son palmarès en tant que joueur. Avec une légende éloquente : "Pour tous les enfants panpan cucul et qui sont nés après l’iPhone X, je comprends que vous n’ayez pas l’ampleur de ma vraie carrière, donc je vais faire un petit récapitulatif... Les anciens, ce sont des rageurs qui continueront à mentir à la nouvelle génération. À vous de juger si c’est une carrière de merde"

Evra allume Rothen

Mais Patrice Evra ne s'est pas arrêté là. Critiqué par Jérôme Rothen, son ancien coéquipier à l'AS Monaco, il lui a répondu avec des propos très violents. "Roro, pas toi. On m’a dit "Jerôme...". J’ai dit, mais non arrêtez vos conneries. On m’a montré la vidéo. J’ai dit « l’autre, espèce d’enfant de capote trouée. Oh la, pardon monsieur Rothen, en plus je l’aime bien ton père. Mais faut le retenir votre môme monsieur Rothen. Il est en train de péter les plombs. T’es en train de péter les plombs m’a petite blonde", lâche-t-il dans une vidéo de 9 minutes. Avant d'en remettre une couche.

"Ta récompense c’est que dès que je te croise je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu peux dire oh il est violent il répond par la violence. Je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu sais que je ne parle pas pour rien. On va se croiser, assure-t-il. On a mangé dans la même assiette Jé (...) Tu as toujours été ami des journalistes. Quand tu avais 5, et que Bernardi (Lucas) ou Zikos (Andreas) ils avaient 7 par exemple, parce que oui t’étais parano avec les notes, tu les appelais et tu disais "ouais, pourquoi tu ne m’as pas mis un 7, ceci, cela" (...) T’es à ta place, à raconter de la merde, à mentir. Ça me fait mal. Mais attention, toi je vais te croiser"