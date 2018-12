L'UEFA songe a déplacer les matches de Ligue des champions... le week-end

Lisez information, comprenez révolution. Selon le quotidien allemand Bild, l'UEFA prépare secrètement un énorme changement au calendrier du football européen. Avec l'aide de l'Association européenne des clubs (ECA), gouvernée par Andrea Agnelli, le président de la Juventus Turin, l'instance songerait à décaler les matches de Ligue des champions. Fini la programmation le mardi/mercredi, place désormais aux matches le week-end.

Comme l'indique Il Giornale, un quotidien généraliste italien, ce changement pourrait intervenir en 2024. La nouvelle formule de la Ligue des champions comprendrait toujours 32 équipes. Mais les groupes serait alors composés de huit formations, et non plus de quatre. La raison ? Garantir au moins quatorze rencontres aux "grosses équipes européennes". Quid des matches de championnat ? Selon le média transalpin, ces derniers seraient déplacés au mercredi.

Le but de ce nouveau calendrier serait le suivant : attirer encore plus de téléspectateurs pour la Ligue des champions. "Le fuseau horaire dans certains pays ne facilite pas la vision des rencontres. L'UEFA souhaite notamment conquérir le marché asiatique, où les matches commencent à 4h du matin", écrit Il Giornale dans son édition du jour. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) serait déjà sur le pied de guerre concernant cette possible réforme. La Bundesliga aussi. Pour l'UEFA, la partie ne s'annonce donc pas simple.