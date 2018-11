Les puissants n'ont pas abandonné leur rêve de Super Ligue fermée, bien au contraire

Toujours plus fermée, la Ligue des champions ne l'est pas assez aux yeux des riches écuries du Vieux Continent. Alors qu'elles agitent ce chiffon à intervalle réguliers depuis le début du XXIe siècle pour pousser l'UEFA à réduire l'incertitude du sport au prix de leur confort économique, voici que les Football Leaks, révélés en France par Mediapart, nous apprennent que la cohorte des clubs les plus riches du Vieux Continent rêvent de lancer leur Super Ligue d'ici 2021, deux ans après avoir poussé l'UEFA à donner encore plus de place aux clubs italiens, espagnols, anglais et allemands.

Depuis le début de la saison, ces quatre pays sont assurés, au minimum de représenter 50% des 32 inscrits en C1.

A priori, ça ne suffit pas aux puissants, qui ont une autre idée dans les cartons. En 2021, onze clubs lâcheraient la Ligue des champions et leur championnat respectif pour se consacrer à 100% à la nouvelle compétition européenne, qui leur assurerait vingt ans de revenus puisqu'ils ne pourraient en sortir durant ce laps de temps. Pas de relégation, aucun risque. Le bonheur à prix d'or...

Qui sont les onze ? Des historiques du football européen et des nouveaux riches.

Le Real Madrid, en pointe dans le projet avec la société espagnole Key Capital Partners, serait accompagné par le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Chelsea, Arsenal, le PSG, Manchester City, Liverpool et Milan.

Ces clubs seraient désignés comme les fondateurs.

Ils seraient rejoints par cinq clubs invités : Atlético Madrid, Borussia Dortmund, l'Inter, la Roma et l'Olympique de Marseille.

Le document ci-dessous a été reçu par le Real Madrid il y a quelques jours et n'a plus qu'à être paraphé par les clubs concernés.

Le Bayern ou encore le Paris Saint-Germain ont assuré à Mediapart ne pas avoir connaissance de ce document.