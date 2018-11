Ligue des Champions - Le PSG en danger, Lyon peut espérer : le point avant la 5e journée

Groupe A : Dortmund et l'Atlético y sont presque

1. Dortmund 9 points

2. Atlético 9pts

3. FC Bruges 4pts

4. Monaco 1pt

Dans un groupe A coupé en deux, Dortmund et l'Atlético Madrid sont quasiment qualifiés. Un nul face à Bruges suffirait au Borussia pour valider sa qualification et celle de l'Atlético, qui affronte Monaco, déjà éliminé. Le club belge n'a pas le choix : il doit obligatoirement s'imposer en Allemagne pour espérer survivre dans ce groupe.

Groupe B : Barcelone qualifié, Tottenham n'a plus le choix

1. Barcelone 10 points

2. Inter Milan 7pts

3. Tottenham 4pts

4. PSV 1pt

Déjà qualifié, Barcelone visera néanmoins la victoire pour assurer sa première place face au PSV Eindhoven, déjà éliminé. L'autre match entre l'Inter Milan et Tottenham aura des allures de rencontre décisive : une victoire et l'Inter se qualifie. Mais en face, Tottenham est au pied du mur : les Spurs doivent impérativement prendre des points face à Milan sous peine d'élimination.

Groupe C : Un final explosif, le PSG en danger

1. Naples 6pts

2. Liverpool 6pts

3. PSG 5pts

4. Belgrade 4pts

Le groupe de la mort : aucune équipe qualifiée ou éliminée à deux journées de la fin et deux points d'écart entre le premier et le dernier. Le PSG serait très bien inspiré de vaincre Liverpool pour conclure lors du dernier match à Belgrade, qu'il avait écrasé à l'aller (6-1). Cela devrait être avec Neymar et Mbappé, absents contre Toulouse et toujours incertains pour ce match. Reste que les Parisiens ne sont plus maîtres de leur destin : une victoire des Reds et de Naples éliminerait le PSG avant même l'ultime journée.

Vidéo - "Neymar et Mbappé sont victimes du foot moderne qui pousse les stars à jouer tous les matches" 02:54

Groupe D : Porto peut conclure, Galatasaray n'a plus le choix

1. FC Porto 10pts

2. Schalke 8pts

3. Galatasaray 4pts

4. Lokomotiv Moscou 0pt

Le FC Porto n'a besoin que d'un nul face à Schalke 04 pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Galatasaray, qui affronte Moscou - le cancre du groupe, pourtant issu du chapeau 1 - doit gagner et espérer une défaite ou un nul du club allemand pour conserver ses chances de voir les huitièmes.

Groupe E : Le Bayern bien placé, l'Ajax en embuscade

1. Bayern 10pts

2. Ajax 8pts

3. Benfica 4pts

4. AEK Athènes 0pt

L'Ajax Amsterdam peut faire coup double en cas de victoire à Athènes : valider sa qualification et mettre la pression sur le Bayern pour la première place du groupe, avant leur confrontation lors de la dernière journée. Les Munichois, toujours invaincus, n'ont besoin que d'un nul face au Benfica pour rejoindre les huitièmes. Mais ils voudront sans doute sécuriser la première place du groupe avant la dernière journée.

Groupe F : City très avancé, Lyon s'est compliqué la vie

1. Manchester City 9pts

2. Lyon 6pts

3. Hoffenheim 3pts

4. Shakhtar Donetsk 2pts

En laissant échapper deux points dans le temps additionnel face à Hoffenheim (2-2), Lyon n'a pas choisi la facilité. Les Gones doivent désormais s'imposer face à City comme ils l'ont fait au match aller (1-2). Face à des Skyblues presque qualifiés, il y a sans doute un coup à jouer. Une deuxième victoire de prestige face aux Citizens permettrait aux Lyonnais de faire un grand pas vers les huitièmes. Mais Hoffenheim, qui reçoit le Shakhtar et ses 9 buts encaissés en deux matchs face à City, reste en embuscade.

Vidéo - Groupe F - Lopes : "Ça sera un match totalement différent" 00:31

Groupe G : Rome - Madrid en finale de groupe, le CSKA conserve une lueur d'espoir

1. Real Madrid 9pts

2. AS Rome 9pts

3. CSKA Moscou 4pts

4. Viktoria Plzen 1pt

Quasiment qualifiés, le Real Madrid et l'AS Rome s'affrontent pour décider de la première place du groupe G. Derrière, le CSKA Moscou doit s'imposer face à Plzen pour entretenir un maigre espoir de qualification avant un dernier déplacement périlleux à Madrid.

Groupe H : Manchester a tout relancé, la Juve garde la main

1. Juventus 9pts

2. Manchester United 7pts

3. Valence 5pts

4. Young Boys 1pt

En s'imposant dans les derniers instants face à Turin lors de la 4e journée, Manchester United a relancé un groupe promis à la Juventus. Les Piémontais gardent néanmoins la main sur ce groupe H et peuvent valider leur qualification dès mardi en dominant Valence, qu'ils avaient battu à l'aller 2-0. United peut également se qualifier en cas de victoire face à Berne, qui a déjà encaissé 10 buts en 4 matches.