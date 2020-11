Le coup sûr : le PSG relève la tête

Ce n’est pas encore la crise à Paris, mais ça y ressemble quelque peu. La défaite à Monaco vendredi, après avoir mené 2 à 0 à la mi-temps (3-2), a confirmé les difficultés du début de saison de cette équipe, en panne d’inspiration offensive par moment et beaucoup trop friable défensivement. Manchester United et Leipzig avaient déjà ramené les joueurs de Thomas Tuchel à cette triste réalité en Ligue des champions (défaites 2-1 à chaque fois). Dos au mur sur la scène européenne, les Parisiens n’ont pas d’autre choix que de gagner devant les Allemands mardi pour rester maîtres de leur destin dans une compétition dont ils ont atteint la finale il y a quelques semaines.

Pour se rassurer, ils peuvent se dire qu’ils ont donné la leçon à Leipzig en août dernier (3-0), une équipe qu’ils ont largement dominé lors de la première mi-temps à l’aller avant de sombrer. Malgré les absents (Kimpembe suspendu, Bernat, Herrera, Icardi ou Kehrer blessés), Paris est supérieur sur le papier à Leipzig, tenu en échec le week-end dernier en Bundesliga par Francfort (1-1). Les Allemands n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur, toutes compétitions confondues, et comptent aussi quelques absents importants (Klostermann, Laimer, Mukiele). Ce match est l’occasion idéale de prouver que la défaite à Monaco n’était qu’un accident de parcours et qu’il faudra bien compter sur Paris cette saison en Ligue des champions. Tout autre résultat qu’une victoire compliquerait énormément la tâche des Parisiens en vue de la qualification pour les 8e de finale et nous pensons que cette équipe est capable d’éviter une autre mauvaise surprise en s’imposant ici.

Notre pari - Le PSG bat Leipzig @1,58

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar control the ball during the UEFA Champions League Group H football match between Istanbul Basaksehir FK and Paris Saint-Germain's, on October 28, 2020 Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : Chelsea et Abraham enfoncent Rennes

L’apprentissage de la Ligue des champions est douloureux pour Rennes. En trois matchs, les Bretons n’ont pris qu’un petit point, contre Krasnodar, l’équipe supposée la plus abordable de leur groupe, à domicile. Ils retrouvent mardi le Roazhon Park pour tenter de faire oublier l’humiliation subie à l’aller contre Chelsea (3-0), dans un match marqué par des décisions arbitrales litigieuses, des interventions de la VAR polémiques, deux penaltys pour les Anglais et un rouge pour Rennes… Le problème, c’est que les joueurs de Julien Stéphan abordent ce match dans une forme calamiteuse. Ils n’ont gagné qu’un seul de leurs neufs derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec un bilan catastrophique de cinq défaites sur leurs six dernières rencontres après le revers concédé devant Bordeaux vendredi dernier (0-1).

En face, les Blues pètent la forme. Victorieux de Newcastle en Premier League (0-2), ils ont remporté leurs cinq derniers matchs (en ne concédant qu’un petit but au total). Relancé à la pointe de l’attaque, Tammy Abraham est le joueur en forme du côté londonien, avec un but inscrit lors des trois derniers matchs de son équipe, dont un à l’aller face à Rennes, le seul inscrit dans le jeu par Chelsea. Difficile de se montrer optimistes pour les Rouge et Noir vu la forme des deux équipes et ce qu’elles ont montré ces dernières semaines. Pour nous, Chelsea va s’imposer mardi, et Tammy Abraham pourrait à nouveau faire mal aux Rennais avec un nouveau but vu son efficacité du moment...

Notre pari - Tammy Abraham marque et Chelsea bat Rennes @2,65

Tammy Abraham Crédit: Getty Images

Le gros coup : l’OM évite la honte

La donne est très simple pour l’OM. Une nouvelle défaite, qui serait la treizième de suite dans la compétition, et le club rentrerait dans l’histoire de la compétition avec un triste record (qu’il partage pour l’instant avec Anderlecht). Les Marseillais ont eu tout le temps d’y penser (et de se reposer), puisque leur match face à Nice a été reporté le week-end dernier en Ligue 1. Ils n’auront donc pas l’excuse de la fatigue, ni des absences (le groupe est au complet) pour cette revanche face à Porto. Le match aller avait été à sens unique, avec une large victoire portugaise (3-0) et une triste prestation olympienne.

Difficile de savoir à quoi s’attendre sur la scène européenne avec cet OM, laborieux mais battu dans les derniers instants contre l’Olympiakos (1-0), trop rapidement dépassé par Manchester City (0-3), et passé à côté de son match au Portugal. En face, Porto a pu faire tourner le week-end dernier en Coupe, mais cette équipe n’a gagné que trois fois (en sept matchs) toutes compétitions confondues à l’extérieur cette saison (pour un nul et trois défaites). Un sursaut d’orgueil est-il possible du côté de l’OM pour éviter la honte d’une nouvelle défaite historique ? Nous voulons y croire. Mais cette équipe est encore trop limitée, sur tous les plans, pour espérer battre Porto vu la leçon prise à l’aller. Un nul serait, du coup, un bon résultats ici pour Marseille.

