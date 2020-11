Le coup sûr : CR7 guide la Vieille Dame

Il n’a fallu que quelques minutes pour que Cristiano Ronaldo signe son retour. Positif au coronavirus depuis plusieurs semaines, l’attaquant portugais a marqué sur penalty dans la foulée de entrée en jeu contre La Spezia, ouvrant la voie vers un succès pour son équipe en Serie A le week-end passé (1-4). Son retour ne sera pas de trop pour la Juventus Turin, qui connaît un début de saison mitigé. Cela s’est confirmé en Ligue des champions, où la Vieille Dame a peiné pour s’imposer contre le Dynamo Kiev (0-2), avant de s’incliner devant un Barça loin d’être fantastique (0-2).

Contre Ferencvaros, la plus faible équipe, sur le papier, du groupe, la Juve se doit de rebondir. Les Hongrois ont certes accroché Kiev (2-2), mais ils ont aussi pris une raclée contre le Barça dans ce groupe (5-1). Leur dernière défaite à domicile remonte certes à octobre 2019, mais ils n’ont pas rencontré une équipe de la trempe de la Juve depuis. CR7 devrait sans aucun doute être titulaire à la pointe de l’attaque, où Morata, quand il n’était pas hors jeu, a tenté tant bien que mal de le faire oublier. Meilleur buteur de l’histoire de la compétition (131 buts), le Portugais (5 buts en 3 matchs joués cette saison en Serie A) devrait améliorer cette marque à notre avis et permettre à la Juve de s’offrir un succès important dans la course à la qualification.

Notre pari - Cristiano Ronaldo marque et la Juventus bat Ferencvaros @1,62

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : Le PSG s’en sort en Allemagne

Comme depuis plusieurs semaines, le PSG devra faire avec un groupe amoindri au moment de se déplacer à Leipzig pour cette 3ème journée de Ligue des champions. Neymar a rejoint à l’infirmerie Bernat, Draxler, Icardi ou encore Verratti, tandis que Mbappé (qui n’a toujours pas marqué en C1 en 2020) pourrait être ménagé après avoir été touché contre Nantes. Heureusement, Thomas Tuchel peut s’offrir le luxe de faire tourner quelque peu son équipe en Ligue 1, où Paris a repris son rythme de croisière (sept victoires de suite) et a récupéré le fauteuil de leader. Mais il faudra que le vice-champion d’Europe en titre hausse quelque peu son niveau de jeu à Leipzig, d’où il est obligé de ramener un résultat pour éviter de se compliquer la vie dans la course à la qualification après sa défaite d’entrée devant Manchester United (1-2).

Heureusement, les Allemands ne sont pas en grande forme, en attestent leurs deux défaites contre Man U (5-0) et M’Gladbach (1-0). Cette équipe, moins impressionnante offensivement que la saison passée, était toutefois invaincue avant ces deux revers, concédés à chaque fois à l’extérieur, et n’a pris que deux petits buts (en quatre matchs) à domicile cette saison… Mais Paris s’était baladé contre Leipzig en demi-finales de la C1 il y a quelques semaines (grâce notamment à un grand Neymar, il est vrai) et nous semble être en mesure de dominer à nouveau les Allemands ici.

Notre pari - Le PSG bat Leipzig @2,30

Angel Di Maria lors de la rencontre PSG-OM /Ligue 1 Crédit: Getty Images

Le gros coup : l’OM évite un triste record

S’il venait à perdre à Porto, l’OM égalerait le plus grand nombre de défaites consécutives en Ligue des champions (12). Une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs de Villas-Boas, qui n’avaient pas besoin de ça après leurs deux défaites contre l’Olympiakos (1-0) et Manchester City (0-3), qui n’ont souffert d’aucune contestation. Il y a quelques motifs d’espoirs pour les Marseillais, qui seront frais après avoir été exemptés de match ce week-end en championnat, pourront compter sur un groupe au complet, et qui affronteront des Dragons loin d’être impériaux depuis quelques semaines.

Battu par Paços Ferreira le week-end dernier en championnat (3-2), Porto n’a gagné que deux de ses six derniers matchs (un nul, trois défaites) et connaît un début de saison mitigé. Les Portugais ont par contre dominé l’Olympiakos (1-0) après avoir fait douter City en C1 (2-1) et n’ont perdu que deux de leurs quinze derniers matchs à domicile (pour douze victoires et un nul). L’OM s’est souvent montré solide hors de ses bases (deux défaites en treize matchs à l’extérieur en 2020), en atteste sa victoire à Paris cette saison notamment (0-1). Un succès marseillais semble difficile à imaginer vu leurs deux premières prestations en C1 cette saison. Mais ramener un point de Porto et éviter de rentrer par la petite porte dans l’histoire de la Ligue des champions est jouable à notre avis.. Ce serait plus que positif pour l’OM, qui se relancerait par la même occasion dans la course à la troisième place de ce groupe.

