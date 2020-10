Le coup sûr : Paris se rassure

Le PSG n’est pas déjà dos au mur, mais presque. Sa défaite d’entrée contre Manchester United (1-2) a plombé le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, qui se retrouve obligé de rapidement rebondir. Ce déplacement à Istanbul, pour y affronter l’équipe la plus faible du groupe sur le papier, tombe donc à pic. Contre un club battu à Leipzig (2-0) et qui découvre la Ligue des champions, Paris partira largement favori. Surtout que Basaksehir connaît un début de saison poussif (déjà quatre défaites toutes compétitions confondues) et que, même privé de plusieurs joueurs (Bernat, Verratti, Gueye, Draxler, Icardi…), Thomas Tuchel pourra aligner un onze très compétitif en Turquie.

Ligue des champions Les pronos de la semaine : l’OM s'en sort en Grèce 20/10/2020 À 23:02

Paris s’est rassuré en Ligue 1 après sa déconvenue devant Man U, en étrillant Dijon (4-0) pour récupérer le fauteuil de leader. Après leur triste prestation de la semaine passée sur la scène européenne, Neymar, Mbappé (qui n’a toujours pas marqué en C1 en 2020) ou Di Maria se savent de plus attendus au tournant et devraient avoir à coeur de faire taire les critiques naissantes sur le terrain. Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur de Paris, que nous ne voyons pas réaliser une nouvelle contre-performance dans l’ambiance feutrée du Basaksehir Fatih Terim Stadium, qui n’a rien à voir avec celles de ses voisins à Istanbul. Le PSG a pris l’habitude de vite faire la différence ces dernières semaines (sauf contre MU) et nous pensons que le champion de France va en titre sera devant au tableau d’affichage dès la mi-temps.

Neymar et Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : la Juve enfonce le Barça

Ce sont deux géants en petite forme qui s’affrontent mercredi pour le choc de cette 2ème journée de la Ligue des champions. La Juve et le Barça ont bien commencé cette campagne européenne, avec un succès contre respectivement le Dynamo Kiev (1-2) et Ferencvaros (5-1). Mais à côté de ça, les joueurs d’Andrea Pirlo ont concédé leur troisième nul de la saison, déjà, en Serie A, devant le Hellas Vérone le week-end dernier (1-1). Les Blaugrana ont quant à eux perdu le Clasico à domicile contre le Real Madrid (1-2), leur troisième match sans succès de suite en Liga.

La marge de progression de la Juventus Turin nous semble toutefois plus importante ici, alors que cette équipe est dirigée par un entraîneur néophyte qui met en place tout doucement sa patte et même sans Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame devrait prendre le dessus sur le Barça à notre avis. Ronald Koeman devra faire sans Piqué, suspendu, et Ter Stegen, blessé. Surtout, le nouvel entraîneur catalan tâtonne encore trop tactiquement et ne peut compter que sur les éclairs de génie de Fati, 17 ans, ou de Coutinho, incertain pour ce choc pour l’instant, alors que Messi déçoit et que Griezmann continue de traîner son spleen, de plus en plus souvent sur le banc... Ce sera trop peu pour faire vaciller la Juve, dont la solidité défensive reste l’une des forces.

Notre pari - La Juventus Turin bat le FC Barcelone @2,70

Andrea Pirlo Crédit: Getty Images

Le gros coup : l’OM va finir par craquer

Le niveau monte d’un cran pour l’OM dans cette Ligue des champions. Les Marseillais sont rentrés de Grèce bredouilles la semaine passée, après avoir craqué dans les derniers instants contre l’Olympiakos (1-0). Avec désormais dix défaites de suite en C1, Marseille se rapproche dangereusement du record en la matière (12). Et il est difficile de croire que cette équipe ne va pas rajouter une nouvelle défaite à son bilan alors que Manchester City s’avance au Vélodrome. L’OM s’est bien rassuré en allant s’imposer à Lorient (0-1) et en parvenant à conserver son but inviolé pour la deuxième fois de la saison. Mais en face, l’armada offensive des Citizens voudra faire oublier ses dernières prestations décevants, à l’image de ce nul concédé contre West Ham le week-end passé (1-1).

City a concédé l’ouverture du score rapidement lors de ses deux derniers matchs et risque de vouloir éviter de courir au score une nouvelle fois. Reste à voir si l’OM, même au complet, parviendra à tenir la distance avec cette équipe. Surtout que la profondeur de banc des deux équipes n’a rien à voir et qu'avec cinq changements possibles en C1, Pep Guardiola pourra lancer à tout moment Bernardo Silva, Foden ou encore Ferran Torres pour faire la différence si la défense marseillaise tient le choc. Comme en Grèce la semaine passée, nous pensons que l’OM peut résister une bonne partie de la rencontre et même accrocher City à la mi-temps. Mais les Anglais finiront par avoir le dernier mot à notre avis.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue des champions Les pronos de la semaine : Neymar guide Paris, Nice s'offre Lens pour la reprise 23/08/2020 À 05:48