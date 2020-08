La Ligue des champions reprend ses droits, avec les derniers huitièmes de finale retour. L’OL croit en ses chances avant de défier la Juventus Turin, battue à l’aller (1-0). Même chose pour le Real Madrid pour le choc face à Manchester City, après sa défaite à Bernabéu (1-2). Le Bayern Munich ne semble pas avoir grand chose à craindre de la réception de Chelsea après son large en Angleterre (0-3).

Le coup de folie - Le Real Madrid renverse City

C’est l’affiche des quatre rencontres de cette semaine. Tout juste sacré champion d’Espagne, le Real Madrid se retrouve face à un sacré défi après sa défaite au match aller contre Manchester City (1-2). Un défi qu’il aborde de plus sans son capitaine Sergio Ramos, expulsé à Bernabéu et donc suspendu. City devra de son côté faire sans Sergio Agüero, son attaquant star, blessé et forfait. Les Citizens partent légitimement favoris à domicile, où ils ont étrillé leurs sept derniers adversaires en Premier League (26 buts marqués, un seul encaissé), dont Liverpool (4-0 le 2 juillet). Mais à part les Reds, aucun n’avait le pedigree du Real. Surtout, City a prouvé cette saison être capable de sérieux trous d’air (défaites contre Southampton ou Wolverhampton) et semble avoir toujours des difficultés à franchir un cap en Ligue des champions ces dernières saisons.

De quoi donner des espoirs au Real Madrid, en confiance et qui n’a pas perdu un match après la reprise de la Liga (10 victoires, 1 nul), même si, là aussi, aucun de ses adversaires n’avait le niveau de City. Les Merengues se sont appuyés sur une grosse défense et un Karim Benzema en très grande forme (21 buts en Liga au total) pour aller conquérir le titre en Espagne. Reste à voir si ces ingrédients suffiront pour ce choc, alors que le dernier match officiel du Real remonte au 19 juillet dernier (au 26 juillet pour City). Nous pensons que les Madrilènes sont capables d’un gros coup à l’Etihad Stadium en tout cas.

Notre pari - Le Real Madrid se qualifie @6,00

Pep Guardiola, Zinedine Zidane Crédit: Getty Images

Le coup sûr - Le Bayern sans trembler

Si les “remontada” sont régulières ces dernières saisons en Ligue des champions, difficile d’imaginer le Bayern Munich en subir une ici. Large vainqueur à l’aller en Angleterre (3-0), le tout frais champion d’Allemagne devrait assurer et se qualifier sans encombre pour le Final 8 de la Ligue des champions aux dépens de Chelsea. Victorieux de leurs 17 derniers matchs toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Pavard (seul absent côté munichois), Tolisso ou Coman devraient aussi profiter de cette rencontre pour retrouver le rythme, alors que leur dernier match officiel remonte à plus d’un mois.

Hans-Dieter Flick devrait donc aligner sa meilleure équipe, à peu de détails près, avec notamment Robert Lewandowski en pointe. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Chelsea, dont la défense n’est pas le principal atout cette saison, quand on voit la forme du Polonais (34 buts inscrits en Bundesliga, 11 en Ligue des champions). Surtout, les Blues débarquent en Allemagne avec une équipe très amoindri. Marcos Alonso et Jorginho sont suspendus, César Azpilicueta, Pedro ou Christian Pulisic blessés. Pas sûr que la bonne forme actuelle d’Olivier Giroud est un gage suffisant pour se montrer optimiste pour les joueurs de Frank Lampard avant ce match retour… Même quasiment qualifié, le Bayern Munich va, selon nous, faire le job ici et s’imposer, histoire d’aborder la suite de la compétition dans les meilleures dispositions.

Notre pari - Le Bayern Munich bat Chelsea @1,39

Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

Le coup à tenter - La Juve assure devant l’OL

Lyon va faire le voyage en Italie plein d’espoir après son succès mérité à l’aller (1-0). Il faudra toutefois que les joueurs de Rudi Garcia délivrent une meilleure prestation que celle face au PSG, pour leur premier match officiel depuis la coupure, de la semaine passée (0-0). Pour se rassurer, ils peuvent se dire que la Juventus Turin n’a pas vraiment brillé pour la fin de saison en Serie A, avec deux victoires sur les huit dernières rencontres. Mais les Bianconeri sont des bêtes de compétition, à l’image de Cristiano Ronaldo, auteur de 31 buts en championnat et dont la motivation pour ce genre de rendez-vous n’est plus à démontrer.

L’OL n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs à l’extérieur en C1 et devra se montrer très solide défensivement. Car la Juve, qui pourra finalement compter sur Paulo Dybala pour cette rencontre, a un bilan presque parfait sur sa pelouse cette saison, avec 22 victoires, pour deux nuls et deux défaites (toutes compétitions confondues). Les joueurs de Sarri ont également marqué au moins deux fois lors de leurs douze derniers succès à la maison (pour sept matchs sans prendre de but). Finaliste en 2015 et en 2017 de cette compétition, la Juventus Turin n’a été éliminée qu’une seule fois avant les quarts de finale depuis la saison 2014-2015. Confirmer le résultat de l’aller serait un véritable exploit pour l’OL. Nous pensons que la Juventus Turin va inverser la tendance ici et s’imposer par deux buts d’écart, ce qui lui permettra de composter son ticket pour la suite de la compétition.

