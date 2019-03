Ligue des champions - Lionel Messi : "Cristiano Ronaldo a eu une nuit magique"

Pour ceux qui avaient encore des doutes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient (encore) une catégorie au-dessus de tout le monde. Alors que le premier a inscrit un triplé exceptionnel face à l'Atlético de Madrid (3-0), mardi, pour offrir la qualification à la Juventus, le deuxième s'est baladé contre l'OL mercredi. Avec un but et deux passes décisives, il a grandement contribué au triomphe du Barça (5-1).

"Cristiano Ronaldo et la Juve ont été impressionants"

Si certains y voient une réponse à la performance du Portugais la veille, Messi, lui, a tenu plutôt à la saluer. "Cristiano Ronaldo et la Juve ont été impressionants, une grande surprise", explique tout d'abord l'Argentin à AS. "Je pensais que l'Atlético serait plus fort, mais la Juventus est passée et Cristiano a eu une nuit magique", poursuit-il, avant d'évoquer les possibles adversaires du Barça lors des quarts de finale.

"Toutes les équipes sont compliquées maintenant. Manchester City, par exemple, ou l'Ajax Amsterdam qui a montré qu'ils étaient une équipe de jeunes sans peur de rien", assure Messi, qui pourrait également (re)trouver la Juve de Cristiano Ronaldo sur sa route.