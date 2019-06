Cette fois, c’était la bonne. En 2013 comme en 2018, Jürgen Klopp avait échoué en finale de la Ligue des Champions. Mais ce samedi, au Wanda Metropolitano de Madrid, le technicien de 51 ans a pu lever les bras au ciel. Car Liverpool a dominé Tottenham (2-0), s’adjugeant ainsi la sixième C1 de son histoire. A l’issue du match, l’ancien coach du Borussia Dortmund était sur son nuage. Mais il lui restait encore suffisamment de lucidité pour témoigner d’une grande reconnaissance envers ses joueurs.

Klopp : "Ils méritaient ce titre plus que quiconque"

“Je suis tellement heureux pour les garçons, tous ces gens qui sont avec nous et, bien sûr, ma famille, a soufflé l’entraîneur allemand au micro de BT Sport. Ils ont tant souffert pour moi, ils méritaient ce titre plus que quiconque. Avez-vous déjà vu une équipe se battre avec autant d’acharnement et sans essence dans le moteur ? Et puis, nous avons un gardien qui fait en sorte que des choses difficiles paraissent faciles.” Avant d’ajouter, en faisant preuve de recul : “Tout cela a pris du temps, c’est vrai. Mais ce temps-là est très important pour travailler et s’améliorer. Les propriétaires du club ne nous ont jamais mis la pression.”

Henderson : "Sans lui, c’était impossible"

Jordan Henderson a, de son côté, voulu rendre hommage à son manager. “Sans cet entraîneur, cela aurait été impossible, a révélé le capitaine des Reds à BT Sport. Tout ce qu’il a réalisé depuis qu’il est arrivé au club est juste incroyable. Il a su créer une réelle osmose au sein du vestiaire et instaurer une unité infaillible. Toutes les louanges doivent être adressées à l’entraîneur.” Qui, de Klopp ou de son groupe, doit principalement être mis à l’honneur après ce sacre continental ? Peu importe, au fond, puisque le résultat est le même : les Scousers et leurs supporters sont sur le toit de l’Europe.