Ligue des champions : Pour sa célébration, Cristiano Ronaldo pourrait être suspendu par l'UEFA

La soirée "parfaite". En Italie, on a déjà rebaptisé cette folle nuit du 12 mars. Condamnée à l'exploit pour se qualifier en quart de finale de la ligue des champions, la Juventus est parvenue à le réaliser. Face à l'Atlético Madrid (3-0), la Vieille Dame a transformé l'impossible en possible. Le tout grâce à Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Auteur d'un triplé, le quintuple Ballon d'Or n'avait d'ailleurs pas caché sa joie au coup de siffet final.

Geste "provocateur"

Le problème, c'est que CR7 a tenté une célébration très osée. La même que Diego Simeone au match aller, qui s'était alors touché... les parties génitales. Ce qui n'avait pas été du goût de tout le monde. Le Portugais, qui n'avait probablement pas oublié le geste du Cholo, a donc décidé de lui répondre (et de le chambrer) après la qualification des siens. Sauf que cela pourrait lui coûter cher.

Cristiano Ronaldo, Juventus – Atletico MadridTwitter

En effet, selon La Gazzetta dello Sport, l'UEFA pourrait décider d'ouvrir une enquête pour ce geste. Et le quotidien italien n'exclut pas un possible match de suspension. Pourtant, Diego Simeone, lui, n'avait écopé "que" d'une amende de 20.000 euros. Pourquoi diable CR7 serait-il suspendu, alors ? C'est simple, sa célébration aurait eu lieu face aux supporters de l'Atlético Madrid (la photo de Mundo Deportivo ci-dessous, NLDR). Et si l'instance considère qu'il s'agit d'un geste "provocateur", une suspension pourrait donc être envisager. Cristiano Ronaldo manquerait alors le quart de finale aller de son équipe.