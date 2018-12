Lyon, Paris et Tottenham sous la menace : Le point groupe par groupe

Groupe A : Les jeux sont faits… ou presque

FC Bruges - Atlético Madrid

Monaco - Dortmund

Cette dernière journée de Ligue des champions ne chamboulera pas ce groupe A. Monaco sait déjà que son aventure européenne est terminée, le FC Bruges sera renversé en Ligue Europa. Reste une incertitude mineure : qui finira en tête du groupe et se ménagera un 8e de finale, a priori, plus clément ? L'Atlético a deux points d'avance sur le Borussia Dortmund. Une victoire de la bande à Griezmann sur la pelouse du FC Bruges réglerait l'affaire. Tout autre résultat les laisserait sous la menace des Allemands, obligés de s'imposer à Louis-II.

Groupe B : Avantage Inter face aux Spurs ?

Inter - PSV Eindhoven

Barcelone - Tottenham

Avant cette dernière journée, l'Inter est troisième mais semble paradoxalement mieux embarquée que Tottenham. Les deux formations ont le même nombre de points (7) mais les Spurs, s'ils ne font pas un plus mauvais résultat que l'Inter, seront qualifiés. Problème pour eux, ils devront se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone, certes déjà assuré de la première place, alors que les Italiens recevront le PSV Eindhoven, quatrième et qui n'a plus rien à espérer. Ce sera l'un des points très chauds de cette dernière semaine.

Groupe C : Attention aux migraines

Etoile Rouge Belgrade - PSG

Liverpool - Naples

Voilà le casse-tête du soir où aucune équipe n'est encore certaine de son destin. Naples et le PSG sont en ballottage favorable mais c'est peu de dire que tout reste à faire. Une victoire, le PSG et Naples seront assurés de voir les 8es de finale. Paris peut se permettre un faux pas sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade si Liverpool ne bat pas Naples ou s'il fait nul et que les Reds battent Naples 1-0, 2-1, 3-2 ou par deux buts d'écart. Pour Liverpool, c'est beaucoup plus compliqué. Les Reds devront battre Naples à Anfield 1-0, ou au moins par deux d'écart, ou alors venir à bout des Italiens par n'importe quel score si Paris ne s'impose pas à Belgrade.

Groupe D : Seul enjeu, la Ligue Europa

Schalke 04 - Lokomotiv Moscou

Galatasaray - Porto

La messe est dite ou presque. Porto est assuré de terminer en tête devant Schalke 04. Reste une incertitude concernant la qualification en Ligue Europa. Galatasaray, qui recevra Porto, a un point d'avance sur le Lokomotiv Moscou en déplacement à Schalke 04.

Groupe E : L'Ajax vise la tête

Ajax Amsterdam - Bayern Munich

Benfica Lisbonne - AEK Athènes

Les jeux sont faits. Le Bayern et l'Ajax sont qualifiés. Benfica ira en Ligue Europa et l'aventure s'arrête là pour l'AEK Athènes. En cas de victoire sur sa pelouse, l'Ajax peut chiper la première place aux Bavarois. C'est le seul enjeu de cette dernière journée dans le Groupe E.

Groupe F : Une finale Donetsk - Lyon

Shakhtar Donetsk - Lyon

Manchester City - Hoffenheim

Manchester City est qualifié, Hoffenhiem est éliminé et tout se jouera entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique Lyonnais. Les choses sont très claires pour Lyon : s'ils ne perdent pas contre les Ukrainiens, les Gones verront les 8es de finales. Une défaite et la suite s'écrira en Ligue Europa. Cette rencontre décisive se jouera au stade olympique de Kiev, où le Shakhtar, même s'il connaît bien les lieux, n'a pas encore évolué cette saison en Ligue des champions.

Groupe G : Objectif Ligue Europa

Real Madrid - CSKA Moscou

Viktoria Plzen - AS Rome

Le Real et l'AS Rome sont qualifiés. Plzen et le CSKA Moscou, 4 points au compteur tous les deux, se disputeront le ticket qualificatif pour la Ligue Europa.

Groupe H : Man United peut encore finir en tête

Valence - Manchester United

Young Boys - Juventus Turin

Dernier enjeu de cet ultime groupe, la première place pour s'offrir un tirage au sort un peu plus clément. La Juventus et Manchester United sont déjà assurés de leur présence en 8es de finale. Les Italiens, qui se déplaceront sur la pelouse des Young Boys, possèdent deux points d'avance sur les Red Devils, en déplacement à Mestalla face à un Valence en plein doute.