Mbappé, Modric, Griezmann : dans le Top 5 du dernier Ballon d’Or, c’est déjà l’hécatombe

"Last man standing". Le dernier homme debout. Mais ces deux-là sont tellement indissociables qu’il convient forcément de les associer. "The two last men standing" sont donc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Car dans le Top 5 du dernier Ballon d’Or, c’est une véritable boucherie. Sans s’avancer sur le classement 2019, force est de constater que le dégagisme ambiant a fortement contaminé les cadors de 2018.

Certes portés par l’effet Coupe du monde, trois membres majeurs du dernier Top 5 sont déjà éliminés de la compétition qui devrait déterminer en grande partie l’ordre du prochain classement. Le tenant du titre, Luka Modric, s’est fait emporter par la fougue d’une jeunesse de l’Ajax ô combien séduisante. Les deux champions du monde Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont eux disparu au moment où leur équipe respective avait le plus besoin d’eux.

Dès lors, il ne reste que les deux monstres, respectivement dauphin et 5e en 2018. Preuve que le dégagisme n’a pas d’effet sur eux. Car en 2019, ils devraient encore être de la partie. Et peut-être même un peu plus que ça.