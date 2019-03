PSG-Manchester United - Décimé, MU va devoir se reposer sur des joueurs en manque de rythme

Ole Gunnar Solskjaer doit faire face à une véritable hécatombe avant d’affronter le Paris Saint-Germain, mercredi (21h00), en huitièmes de finale de Ligue des champions (0-2 au match aller). Dix joueurs, rien que ça, seront absents : Paul Pogba est suspendu, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Phil Jones, Ander Herrera, Juan Mata, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Anthony Martial et Nemanja Matic sont blessés ou malades.

De quoi faire une équipe à part entière, sans gardien de but, qui sur le papier, semble bien plus forte que celle que pourrait aligner Solskjaer contre le PSG. Tous ces absents permettent de faire une formation en 3-4-3 avec Valencia, Jones, Darmian - Matic, Herrera, Lingard, Pogba - et Mata, Sanchez, Martial. Une équipe plutôt séduisante sur le papier, qui pour ce match-là restera sur le papier.

Les jeunes à la rescousse

Solskjaer va sûrement miser sur la jeunesse. Huit joueurs du centre de formation de Manchester United sont dans le groupe pour ce match : Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood, et Brandon Williams. Beaucoup plus confirmés, mais obligés de composer avec des miettes cette saison Scott McTominay, Andreas Pereira seront, eux, présents à Paris. Formé au club, Marcus Rashford a, lui, changé de statut.

Côté Paris, l’infirmerie se vide. Neymar est loin d’être sur pied, mais un autre maillon indispensable de l’attaque devrait être de retour : Edinson Cavani. L'Uruguayen pourrait débuter la rencontre sur le banc.