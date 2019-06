Un hommage sera rendu à José Antonio Reyes avant la finale de la Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool ce samedi à Madrid (21h00). L'UEFA a indiqué qu'une minute de silence sera observée en mémoire du footballeur espagnol, qui a trouvé la mort samedi avec son neveu dans un accident de voiture survenu sur l'autoroute reliant Utrera à Séville. Reyes était âgé de 35 ans.

L'UEFA a rappelé que Reyes était le seul joueur à avoir remporté la C3 à cinq reprises, sous les couleurs de l'Atlético de Madrid (2010, 2012) puis du FC Séville, son club formateur (2014, 2015, 2016). "L'UEFA et le football européen sont profondément attristés par la terrible nouvelle du décès de José Antonio Reyes, a déclaré Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. Je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Il a eu une carrière étincelante, il a gagné de nombreux trophées partout où il est passé et je suis choqué et attristé sa vie ait été tragiquement écourtée."