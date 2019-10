C’est une histoire belge qui fait sourire. Parce qu’elle revêt un côté irréel. Parce que le personnage principal est attachant. Et parce qu’elle a tout du scénario parfait. 2009 : Thomas Meunier a mis son rêve de football pro derrière lui. Rembarré par le Standard de Liège à 15 ans, il décide de se faire plaisir en rejoignant le Royal Excelsior Virton, club de troisième division. La folie de la Ligue des champions est alors très loin.

Postier puis ouvrier, il régale cependant à la pointe de l’attaque de son club. Avec un style tape à l’œil : but en coup du foulard et frappes en lucarne sont au menu chaque semaine ou presque. Meunier est comme un poisson dans l’eau après avoir mal vécu sa jeunesse footballistique contraignante : "Il n’y avait plus d’obligations, personne pour me casser les pieds", expliquait-il à la RBTF.

Mais le foot pro ne pouvait pas passer à côté d’un tel talent. Le FC Bruges le rattrape par le col pour lui faire signer son premier contrat en 2011. "J’ai marqué quelques buts qui ont fait sensation sur YouTube, expliquait-il encore. C’est ça qui m’a lancé, c’est vraiment YouTube ! Je dois mon transfert à YouTube." Le début d'une sacrée histoire dans un rôle d'attaquant d'abord.

" Il m'a d'abord regardé un peu bizarrement, l'air de dire: 'moi, back droit ?' "

C'est bien en joueur offensif que Meunier débute chez les Blauw en Zwart (bleu et noir), le 31 juillet 2011 lors de la première journée du championnat belge. Entré en jeu à la 70e minute, il inscrit son premier but dix minutes plus tard. "C'est le plus beau jour de ma vie", s'extasie l'Ardennais au coup de sifflet final. Pour Bruges aussi, vainqueur 5-0 contre Westerlo, le championnat commence sous les meilleures auspices. Le club court derrière un titre national depuis 2005, une période de disette inhabituellement longue pour ce grand de Belgique.

Thomas Meunier en 2011Getty Images

La progression de Meunier à Bruges ira donc de pair avec cette quête du Graal. Souvent aligné par Bruges en 2011-2012, Meunier réalise une première saison honorable, conclue à la 2e place de la Jupiler League. Pour percer au plus haut niveau, il lui faudra pourtant reculer, en tout cas sur le terrain. Sa reconversion se fera en deux temps. L'entraîneur Georges Leekens en fait d'abord un ailier droit, avant que son successeur Juan Carlos Garrido ne le fasse encore régresser d'un cran.

"Il m'a d'abord regardé un peu bizarrement, l'air de dire: 'moi, back droit ?'", racontait en avril 2018 au journal belge La DH Georges Leekens, le premier à avoir songé à le repositionner. "Je ne pense pas que mon avenir se situe à ce poste", juge alors Meunier. Mais c'est finalement au poste d'arrière droit qu'il se démarque par son talent et s'installe pour de bon dans le onze brugeois lors de la saison 2013-2014. Avant de gagner ses galons d'international avec les Diable Rouges.

De 2016, il ne reste que lui

Des coups du foulard, Meunier en fait moins désormais. D’attaquant de pointe, il est devenu le latéral droit titulaire du PSG et de la Belgique. Moins fantasque certes mais pas moins remarquable. Car, depuis 2016, il a réussi à s’installer dans le paysage mondial comme l’un des latéraux les plus offensifs du circuit (5 buts et 7 passes la saison passée).

Trois ans plus tard, Meunier est désormais incontournable au PSG. Pas indiscutable, certes. Mais bel et bien essentiel. Au point de devenir un point d’ancrage dans le vestiaire parisien. Pas une mince affaire pour celui arrivé sur la pointe des pieds en 2016 comme doublure de Serge Aurier à l’époque . C’est simple, seuls Thiago Silva (2012), Marco Verratti (2012), Edinson Cavani (2013), Marquinhos (2013) et Angel Di Maria (2014) sont arrivés avant lui à Paris.

Surtout, le Belge est le dernier survivant d’un été maudit. Laurent Blanc parti, les débuts de l’ère Unai Emery avaient été marqués par un mercato raté dans les grandes largeurs. Près de 150 millions d’euros dépensés pour que, trois ans plus tard, Gonçalo Guedes, Grzegorz Krychowiak, Jesé, Giovani Lo Celso et Hatem Ben Arfa aient quitté le navire, la tête basse pour la plupart d’entre eux. Meunier, lui, s’est accroché. Et a donné satisfaction dans un rôle d’intermittent.

Vidéo - Paredes, Ben Arfa, Jesé : Quelle est la pire recrue de l’histoire de QSI ? 06:52

En fin de contrat l’été prochain…

Car malgré son apport, Meunier n’a jamais semblé être le premier choix au PSG. D’abord derrière Serge Aurier, il avait réussi à arracher sa place dans le onze en fin de saison 2016-2017. Avant de voir le monstre sacré Dani Alves venir la lui chiper aussitôt. Et alors que le couloir semblait complètement libre pour lui, il a vu Colin Dagba aligner les prestations pleines de caractère au début de saison. Depuis, l’équilibre s’est rétabli en l’absence du jeune latéral. Et c’est bien dans la peau d’un titulaire qu’il affrontera son ancien club ce mardi.

Sa persévérance et sa fidélité au club parisien en font donc un membre à part du vestiaire. Mais pour combien de temps ? Annoncé sur le départ l’été passé, Meunier est resté malgré une relation parfois compliquée avec les fans parisiens. Mais son contrat avec le champion de France se termine en 2020. Si des discussions ont été ouvertes, elles n’ont pour l’instant débouché sur aucune prolongation concrète alors que de gros clubs européens l’ont encore à l’œil. Paris ne doit plus tarder, d'autant que le joueur donne encore sa priorité au PSG. Car, tôt ou tard, le persévérant Meunier finira peut-être par se lasser.

(Avec AFP)