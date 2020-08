LIGUE DES CHAMPIONS - Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, s'est longuement confié dans les colonnes de L'Equipe mardi. Jeu, condition physique, palmarès, inspiration... le tacticien a évoqué de nombreux sujets à la veille du quart de finale face au PSG, dont la possible absence de Kylian Mbappé.

On ne peut pas reprocher à Gian Piero Gasperini d'être hypocrite. A la veille d'un match historique pour l'Atalanta Bergame, qui va disputer le premier quart de finale de la Ligue des champions de son histoire face au Paris Saint-Germain, l'entraineur de la Dea s'est confié dans les colonnes du journal L'Equipe. Et sur la possible non-titularisation de Kylian Mbappé, l'Italien a semblé plutôt honnête.

"Quand j'ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai", a d'abord assuré Gasperini. Avant de concéder que son absence serait un plus pour ses hommes mercredi : "Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain (rires) ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui."

Un autre sujet, qui a notamment agacé Leonardo après le match amical face à Sochaux mercredi dernier, fait débat : la condition physique des deux équipes. Alors que le PSG n'a joué que deux matches officiels depuis le 11 mars dernier, à savoir les deux finales face à Saint-Etienne puis Lyon, l'Atalanta a elle terminé le championnat de Serie A le 1er août. Questionné sur une possible fatigue de ses joueurs, Gasperini a tenu à rassurer : "Nous avons disputé beaucoup de matches, nous avons un peu baissé de pied sur la fin, nous étions un peu émoussés. Mais, face à Paris, la motivation sera telle que nous pourrons dépasser tout le reste."

