LIGUE DES CHAMPIONS – Très marqué et affaibli moralement par le grand nombre de victimes du coronavirus dans la région de Bergame, Josip Ilicic est rentré en Slovénie il y a quelques semaines et sera indisponible pour le quart de finale de la C1. Une absence de taille pour l’Atalanta, qui devra composer sans l’un de ses joueurs clés face au Paris Saint-Germain.

Contrairement à ce que pourraient croire les supporters parisiens, après les blessures de Kylian Mbappé puis de Marco Verratti, les mauvaises nouvelles ne concernent pas que le club de la capitale. L’Atalanta sera aussi amputé de l’un de ses atouts offensifs majeurs, le 12 août prochain à Lisbonne. Josip Ilicic, qui n’a plus joué avec la Dea depuis le 11 juillet dernier, est rentré il y a quelques semaines en Slovénie. Et il ne reviendra pas de sitôt.

Une "dépression"

Et les raisons de cette absence attristent. Plusieurs médias transalpins fiables et sérieux, comme le Corriere della Sera ou l’ANSA, évoquent une dépression. Ilicic a perdu son père très jeune, et a dû se réfugier en Slovénie pour fuir la guerre en Bosnie, son pays natal. Très marqué par cette jeunesse difficile, le joueur est très fragile d’un point de vue psychologique. Et la crise sanitaire a ravivé en lui de terribles souvenirs.

Résidant à Bergame, en Lombardie, Ilicic s’est trouvé au centre de l’épidémie pendant plusieurs mois. Près de 17 000 personnes sont décédées du coronavirus dans la région, soit presque la moitié du nombre total de morts sur le territoire italien (un peu plus de 35 000). Et cette terrible pandémie a beaucoup affecté Ilicic, qui a fini par retourner il y a quelques semaines avec l’autorisation de son club auprès de sa famille, en Slovénie.

C'est comme si Dybala manquait à la Juve

Gian Piero Gasperini devra donc composer sans l’une de ses clés offensives face au Paris Saint-Germain. Et le tacticien italien l’a concédé lui-même : c’est un coup dur. "Il manquera Mbappé au PSG, mais Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter " a tenté d’illustrer l’entraineur de la Dea le 28 juillet dernier, après la victoire des siens sur la pelouse de Parme.

Lors de la dernière sortie de l’Atalanta en Ligue des champions, pour le huitième de finale retour sur la pelouse de Valence, Ilicic avait ébloui la planète football. Auteur d’un quadruplé sur la pelouse du Mestalla, l’international slovène avait été élu homme du match, devenant à 32 ans et 41 jours devenu le plus ancien joueur à inscrire au moins 3 buts à l'extérieur en Ligue des Champions. Une prestation de grande classe que l’attaquant ne pourra donc pas réitérer à Lisbonne.

Josip Ilicic (Atalanta), auteur d'un quadruplé à Valence (3-4) Crédit: Getty Images

Comment le remplacer ?

Mais il n’y a pas qu’en Ligue des champions qu’Ilicic a régalé. Il a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 26 rencontres de Serie A. Pour le remplacer face au PSG, Gian Piero Gasperini dispose de plusieurs solutions. "Nous cherchons d'autres équilibres sans un joueur doté de ses caractéristiques et nous nous adaptons avec Pasalic, Gomez, Malinovskyi ", a même détaillé le tacticien il y a quelques jours.

Lors du dernier match disputé par l’Atalanta, une défaite face à l’Inter lors de l’ultime journée de Serie A, Gian Piero Gasperini a aligné un trio offensif Pasalic-Gomez-Zapata. Un trio qui devrait être reconduit le 12 août prochain à Lisbonne face au PSG, à moins que l’entraîneur de la Dea ne revoit ses plans et donne sa chance à Luis Muriel en pointe ou bien à Ruslan Malinovskyi.

Josip Ilicic n’est pas le seul pilier de la Dea à manquer le premier match du Final 8 de Lisbonne mercredi. Pierluigi Gollini, le portier de l’Atalanta, est blessé au genou et ne pourra pas tenir sa place face au Paris Saint-Germain, selon la presse italienne. C’est donc Marco Sportiello, sa doublure, qui devrait logiquement enfiler les gants et faire office de dernier rempart face au club parisien.

Même si Gasperini dispose de plusieurs solutions pour remplacer Ilicic, son absence reste un coup dur pour l’Atalanta. Elle est, selon les mots de l’entraîneur, comparable à celle supposée de Mbappé avec le PSG. Ce n’est pas pour autant que le PSG doit baisser la garde face à la Dea, tant son style de jeu et son rythme imposés demandent une grande concentration et de la solidité défensive. Le duel qui oppose Parisiens à Bergamasques s’annonce toujours autant passionnant.

