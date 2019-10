Le coup de blues d'Olivier Giroud. Mercredi soir, au stade Pierre-Mauroy, l'attaquant français n'est pas entré en jeu lors de la victoire de Chelsea face à Lille (1-2). Une scène qui se répète depuis le début de saison, puisque Franck Lampard lui préfère régulièrement Tammy Abraham. Interrogé en zone mixte après la rencontre, le buteur des Bleus a tenté de positiver.

"Comment je me sens ? Ça va, j'ai connu des moments difficiles. Maintenant, ce n'est pas l'idéal. En ce moment, le petit Tammy (Abraham) marche sur l'eau", a ainsi expliqué Giroud dans des propos relayés par L'Equipe, bien conscient qu'il est difficile "d'enlever un attaquant quand il est en réussite".

Les Bleus ? "Il faudra du temps de jeu pour venir", estime Giroud

"On est patient. On travaille à l'entraînement. Il faut conserver un bon état d'esprit. On a beaucoup de matches à jouer. La semaine dernière, j'ai manqué les trois matches à cause d'un sale virus qui m'a cloué au lit. Je me sens beaucoup mieux. Le coach a préféré laisser Tammy. Comme plusieurs fois les derniers matches", poursuit-il, assurant qu'il va continuer à travailler pour "bousculer" la concurrence.

Olivier GiroudGetty Images

Problème, son statut de remplaçant chez les Blues pourrait bien avoir un impact sur celui qu'il détient en équipe de France. Et ça, Olivier Giroud en est bien conscient. "Tout le monde est logé à la même enseigne même si on a un passé plus ou moins différent en équipe de France. Il faut être conscient de ça. Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection. J'espère que les choses vont évoluer quand même. Je ne perds pas espoir. Loin de là. Mais je suis conscient de la situation. Ce n'est pas facile mais on s'accroche", a assuré l'homme aux 93 sélections et 36 buts.