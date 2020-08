Unes de As et Mundo Deportivo - samedi 15/08/2020

LIGUE DES CHAMPIONS – Le FC Barcelone a pris une rouste vendredi à Lisbonne. Corrigés 8-2 par le Bayern Munich en quarts de finale, les Blaugrana ont logiquement fait les gros titres de la presse espagnole ce samedi. Celle-ci traduit un sentiment qui oscille entre la honte et l’humiliation.

Le Barça aura au moins réussi cet exploit. Ce samedi, quotidiens sportifs madrilènes et catalans sont sur la même longueur d’onde, à l’heure de qualifier la performance des Blaugrana, écrabouillés 8-2 par le Bayern la veille, en quart de finale de la Ligue des champions. "Humiliation historique", titrent ainsi As et Sport.

Marca et Mundo Deportivo se rejoignent aussi, mais autour du champ lexical de la honte. Le média de la capitale se contente même de ce mot en Une de son édition du jour. Son homologue de catalogne fait à peine plus long avec le titre "Honteuse fin de cycle", qui suggère que le camouflet de Lisbonne n’est pas un cas isolé.

Double sentiment de déjà vu

Sport, en rajoute une couche dans ce registre, en version numérique. Sur Twitter, le journal catalan a ainsi épinglé un tweet avec la mention "Déjà vu", associant une photo de vendredi soir à des clichés des deux derniers fiascos barcelonais en C1. En l'occurrence face à Liverpool en 2019 (élimination en demies, après une défaite 4-0 au retour), et la Roma en 2018 (échec en quarts, à la suite d’un 3-0 concédé en Italie). Le média local aurait même pu remonter jusqu’à 2012-2013, et le 7-0 sur deux rencontres infligé aux portes de la finale par le Bayern au Barça.

Le sentiment de "déjà vu" évoqué par le prisme espagnol, peut l’être aussi par le prisme allemand. Celui, en l’occurrence, de la victoire écrasante de l’équipe nationale face au Brésil, sur ses terres, lors du Mondial 2014 (7-1 au stade des demi-finales). Mais ce précédent n’empêche pas Bild de titrer sur la "Victoire du siècle". C’est dire l’ampleur du désastre catalans et du triomphe bavarois.

