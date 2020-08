LIGUE DES CHAMPIONS - Pour la première fois de la saison en C1, Thomas Tuchel devrait aligner Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé, soit ses "quatre fantastiques" ensemble. Une volonté chez l'entraîneur allemand d'imposer un rapport de force dans le chaos auquel pourrait ressembler ce PSG-Leipzig.

Doit-on imposer sa loi ou s'adapter à l'adversaire ? Moins figé sur un système qu'un Didier Deschamps par exemple, Thomas Tuchel s'efforce toute la saison d'ajouter des cordes à son arc, ce qui ne l'avait pas empêché d'opter pour un 3-4-3 surprenant à l'aller à Dortmund. Pour la demi-finale de Ligue des champions, le technicien allemand semble opter pour le système qui a le plus fait parler, celui qui, dans un 4-4-2, permet d'aligner Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Un empilement offensif encore jamais utilisé en Ligue des champions. Une manière d'imposer sa loi tout en s'adaptant.

Fantasme du début de saison, le 4-4-2 parisien a tardé à être utilisé, entre frilosité, blessures et mauvais timing. Il a finalement connu quelques semaines de tests grandeur nature entre la fin 2019 et le début du 2020. Du 15 décembre, face à Saint-Etienne au 26 janvier contre le LOSC, Tuchel a aligné Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé ensemble à six reprises. Le bilan ? Cinq victoires, un nul mais surtout 23 buts inscrits.

Les Quatre Fantastiques du PSG : Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi Crédit: Getty Images

Dans cette série, Paris a joué deux fois Monaco et une fois Lille. Lors du spectaculaire 3-3 au Parc des Princes face aux Monégasques, tout comme lors de la victoire à Lille (0-2), le bloc parisien a joué plus bas que son adversaire, peinant à imposer sa domination territoriale. Le 12 janvier, l'ASM a même plus tiré au but que le PSG (16-14), fait extrêmement rare en Ligue 1 qui questionne sur l'équilibre parisien dans ce système.

Freiner les montées d'Upamecano et ne pas prendre l'eau au milieu

La démonstration face à l'Atlético, à laquelle le score final (2-1) ne rend pas hommage, a prouvé une fois de plus la force du pressing des joueurs de Julian Nagelsmann. La veille, Paris, orphelin de Marco Verratti, perdait la bataille du milieu de terrain face à l'Atalanta Bergame. Maintenir un 4-4-2 face au 4-2-3-1 allemand est un risque. Tuchel pourrait ajouter un milieu en sacrifiant un Mauro Icardi pas au meilleur de sa forme, comme il l'avait fait à Dortmund, basculant Kylian Mbappé seul dans l'axe.

L'autre écueil pour le Paris Saint-Germain dans cette configuration sera de ralentir, voire d'éliminer, les montées de Dayot Upamecano qui n'hésite pas à apporter le surnombre au milieu avec ou sans le ballon. Même s'ils s'y ont mis, les quatre de devant du PSG ne sont pas les plus concernés défensivement. Laisser le défenseur tricolore jouer son jeu, c'est exposer le milieu et la défense. Les quatre devront faire l'effort de se replacer derrière le ballon à sa perte, sans quoi Paris va souffrir face au bloc haut du RB Leipzig.

Mbappé, l'arme fatale pour faire reculer Leipzig

Mais il n'y a pas que des inconvénients à un système qui place sur le terrain quatre de vos meilleurs joueurs. Au tour précédent, Neymar a brillé mais il aussi parfois paru un peu seul alors que Sarabia notamment n'était pas très inspiré. Avec Di Maria, le Brésilien trouve un pendant excellent. L'Argentin pourrait d'ailleurs profiter de l'attention et des espaces créés par le Brésilien pour briller.

L'autre arme, fatale celle-là, dans ce système c'est bien évidemment Kylian Mbappé. En adoptant le 4-4-2 contre une équipe au profil de Leipzig, Thomas Tuchel embrasse le chaos. Un match qui partirait dans tous les sens et des espaces, voilà ce dont raffole un Mbappé qui doit avoir des fourmis dans les jambes après sa demi-heure convaincante contre l'Atalanta Bergame. Leipzig n'en a pas trop souffert contre l'Atlético, Diego Costa n'étant pas le joueur idoine pour utiliser la profondeur mais avec le Français, la donne est toute autre. Dans le jeu d'échecs qui opposera les deux blocs, Leipzig pourrait choisir de reculer si Mbappé commence à trop lui faire mal dans son dos. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain s'installerait dans le camp adverse où Neymar et Di Maria devront faire parler leur science du dribble et de la dernière passe.

Avec son 4-4-2, Paris devrait se trouver sur un fil. Selon qu'il bascule d'un côté ou de l'autre, le scénario du match devrait dicter les ajustements en cours de jeu. Dans ce système, les deux du milieu, sans doute la paire Marquinhos - Paredes, auront un rôle primordial. Récupérer le ballon et trouver rapidement Neymar ou Di Maria, c'est l'assurance de prendre le contrôle du match. Et même dans le chaos, le contrôle est primordial.

