Il n'en menait pas large. Ernesto Valverde avait de quoi sentir toute la pression du Camp Nou écraser ses épaules. Le FC Barcelone n'était pas seulement mené par l'Inter. Il était surtout impuissant. Il restait totalement inefficace pour contrer les sorties de balle lumineuses de l'Inter. Il demeurait invariablement stérile devant la solidité de la défense italienne. Il voyait le spectre d'une défaite qui l'aurait laissé avec un seul point au compteur en deux matches de Ligue des champions. Cela n'aurait pas fait taire les critiques qui pleuvent déjà sur son entraîneur. Bien au contraire.

Valverde a pris ses responsabilités. Quitte à faire des choix forts pour forcer un destin qui ne lui était pas favorable. Sortir l'indéboulonnable Sergio Busquets dès les premières minutes de la seconde période en était un. Il a été payant. Frenkie de Jong, repositionné dans un rôle plus axial au cœur du jeu, a rayonné par la suite. Et Arturo Vidal, entré à la place de Busquets, a apporté ce dynamisme qui faisait tant défaut au jeu catalan. En plus de délivrer une passe décisive magnifiquement exploitée par Luis Suarez. Un geste qui a totalement changé le cours du match.

Mais au fond, le vrai changement avait déjà eu lieu quelques minutes auparavant. Dans un vestiaire où Valverde avait su trouver les mots justes pour remettre son équipe dans le droit chemin. "Il nous a dit que nous devions être plus ordonnés au moment de presser, a expliqué Luis Suarez au micro de Movistar. L'entraîneur est là pour ça. Pour corriger nos erreurs et nous étions conscients qu'en continuant comme ça, nous allions perdre le match."

Un coaching salvateur

Valverde a joint le geste à la parole. "Il fallait révolutionner les choses, a reconnu l'entraîneur catalan après la rencontre. Avec Busquets, Arthur et de Jong, nous avions le contrôle du jeu. Mais il nous manquait quelque chose pour trouver des espaces, même de manière désordonnée, pour faire la décision dans les derniers mètres. Mais même si on parle des choses qui ne vont pas, ce sont les joueurs qui font tout."

Luis Suarez a signé un doublé face à l'InterGetty Images

Le coaching de Valverde a aussi été salvateur. La sortie de Busquets n'était que le premier choix inspiré de l'entraîneur barcelonais. Sa décision de remplacer Antoine Griezmann, logique sur le contenu du match du Français, était aussi délicate à prendre. Valverde a pris cette responsabilité et il a bien fait. L'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de son compatriote a également été bénéfique. Malgré un déchet trop important dans le dernier geste, l'ancien Rennais a apporté par sa vivacité et ses provocations balle au pied. Il a contribué à faire craquer la défense italienne.

Valverde ne s'est pas trompé. Les mauvaises langues diront que c'est suffisamment rare pour être souligné. Cela n'enlève rien à son mérite. Car face à lui, le Barça avait un drôle de client. L'Inter a signé une prestation de grande classe à tous les niveaux. L'entraîneur barcelonais a su trouver la solution pour vaincre la formation d'Antonio Conte. Il a su changer le cours d'un match pour guider son équipe à une troisième victoire consécutive, une première pour le club catalan cette saison. Elle signifie beaucoup pour le club blaugrana. En particulier pour son coach.