LIGUE DES CHAMPIONS - Impressionnant face à Leipzig (3-0) ce mardi soir en demi-finale, le PSG a empoché avec brio son billet pour sa première finale de C1 à Lisbonne. "C'est enfin une vraie équipe", a estimé Fabio Capello, ancien grand entraîneur italien et désormais consultant chez Sky Italia. Alessandro Del Piero lui a emboîté le pas.

L'unanimité. Ni plus ni moins. Après sa démonstration de force face à Leipzig (3-0) ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne, le PSG a littéralement impressionné les consultants de Sky Italia. Et ce ne sont pourtant pas les premiers venus. On parle notamment de Fabio Capello, ancien entraîneur de l'AC Milan, de l'AS Rome, de la Juve et du Real Madrid, ou encore d'Alessandro Del Piero, ex-capitaine et légende de la Vieille Dame.

"Les schémas sans la qualité, ça ne sert à rien. J’ai entraîné des grands joueurs, la qualité fait la différence. Ceux du PSG ont encore été exceptionnels ce soir. Pour la première fois, ils ont joué en équipe. Une vraie équipe", a par exemple estimé Capello, vainqueur d'une C1 en 1994 avec l'AC Milan. Pour lui, le club de la capitale n'est plus une simple "somme d'individualités", mais bien une "équipe" qui joue comme un seul homme.

Paris, ou la victoire d'un collectif Crédit: Getty Images

Pour Del Piero, "la continuité" fait "la différence"

"La différence avec le PSG, c’est la continuité. Ils ont joué à 100% ce soir. La fantaisie, la malice... Ils ont tout eu au bon moment. Il n’y a pas eu match", a quant à lui confié Del Piero, heureux de voir (enfin) une équipe en pleine harmonie. "Aujourd'hui, on voit Neymar célébrer un but de son coéquipier. Mbappé aussi. C'est tout bête, mais ça montre que l'objectif est uniquement la victoire, pas de marquer son but", a ajouté l'ancien numéro 10 de la Juve.

Sur le plateau de la chaîne italienne, où étaient également présents Alessandro Costacurta (ancien défenseur de l'AC Milan et vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions) et Paolo Condò, grande plume à La Gazzetta dello Sport, tous parlaient d'un match tout simplement "fantastique" de la part des hommes de Thomas Tuchel. Avec une mention spéciale pour Thiago Silva, que Costacurta n'avait "pas vu" à ce niveau "depuis des années". "Si j'étais le PSG, je ferais tout pour le garder", a même glissé Capello. De quoi donner des idées aux dirigeants parisiens ?

Presnel Kimpembe porte en triomphe Thiago Silva Crédit: Getty Images

