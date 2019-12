Il y avait Manchester City, et les autres. Déjà assurés de terminer à la première place du groupe C avant le coup d’envoi, les joueurs de Pep Guardiola ont tout de même mis un point d’honneur à terminer le travail de la meilleure des manières : en dominant outrageusement le Dinamo Zagreb grâce à un triplé de Gabriel Jesus (1-4). Mais l’essentiel de la soirée était ailleurs. Car le gros coup de ce mercredi soir a été réalisé par l’Atalanta Bergame. Quatrième du groupe avant d’affronter Donetsk, le club italien a renversé tous les pronostics en se hissant jusqu’en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire (3-0), mettant un terme à une soirée où toutes les équipes ont été virtuellement qualifiées.

Gabriel Jesus était trop fort

La marche était trop haute pour Zagreb. En ballottage défavorable avant le coup d’envoi, le club croate n’a pas réussi à se qualifier pour la première phase à élimination directe de son histoire malgré l’ouverture du score rapide de Dani Olmo (10e), faisant hurler les travées du stade Maksimir d’une magnifique reprise du pied droit. Mais en face, il y avait Manchester City. Et surtout, Gabriel Jesus.

Le film du match

Car même remaniée, au petit trot et menée au score, l’équipe de Pep Guardiola a toujours reflété l’impression de maîtriser son match. Il faut dire qu’avec des individualités comme l’attaquant brésilien, tout devient plus facile. Buteur une première fois d’une tête rageuse à bout portant (34e), une deuxième fois après avoir enrhumé Dilaver et Livakovic d’une feinte de frappe (50e), puis une troisième fois en poussant au fond un superbe centre de Benjamin Mendy (54e), Gabriel Jesus a brillé ce mercredi soir. Avant de sortir le sentiment du devoir accompli pour celui qui brigue une place de titulaire indiscutable dans la tête de Pep Guardiola.

L’Atalanta remporte le chassé-croisé

Sans surprise, les Citizens ont donc dominé leur groupe. Mais ils ne partiront pas seuls en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Car dans le même temps, le Shakhtar Donestk, 2e avec six points avant le coup d’envoi, recevait l’Atalanta Bergame, 4e avec quatre points. Et le moins que l’on puisse dire est que le club italien a déjoué tous les pronostics.

Complètement dominée en première période et bien heureuse que le VAR ait annulé un hors-jeu très limite au Shakhtar, l’Atalanta a complètement retourné un groupe où toutes les équipes ont été qualifiées ce mercredi soir : Zagreb en menant au score face à Manchester City, puis Donetsk jusqu’à la 66e minute de son match. Mais Timothy Castagne a tout chamboulé.

Timothy Castagne (Atalanta Bergame)Getty Images

Parfaitement servi par Gomez, le défenseur belge a propulsé son club jusqu'à la deuxième place d’un plat du pied droit (66e) devant des adversaires médusés par ce scénario rocambolesque. N’arrivant pas à revenir au score, les Ukrainiens se sont comme heurtés à un mur de l’espoir. Avant de perdre patience. Expulsé pour un coup au visage de Freuler, Dodo a laissé son équipe se découvrir en infériorité numérique.

Il n'en fallait pas plus aux joueurs de Gasperini pour se montrer à nouveau dangereux. Portés par une espèce de grâce, ils ont alors inscrit deux nouveaux buts : une tête de Pasalic (81) et un ultime coup de patte de Gosens (90e). Propulsant l’Atalanta, qui n’avait encore jamais remporté de match en Ligue des champions avant cette saison, en huitièmes de finale pour, pourquoi pas, continuer d'écrire leur belle histoire.