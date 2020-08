LIGUE DES CHAMPIONS – C’est une finale de rêve. Dimanche, à Lisbonne, le PSG affrontera le Bayern Munich, tombeur de l’OL en demi-finale, pour essayer de remporter le Graal. Le club bavarois, qui a déjà remporté cinq Ligues des champions, fait office de favori historique. Ce sera aussi une opposition presque philosophique entre deux clubs aux modèles radicalement opposés.

Le Final 8 n’a pas encore rendu son verdict. Mais des huit équipes présentes à Lisbonne, ce sont deux énormes cylindrées qui s’affronteront finalement en finale dimanche : le PSG et le Bayern Munich. Le champion de France, tombeur tranquille du RB Leipzig mardi (0-3), a vu le champion d’Allemagne mettre fin au rêve européen de l’OL (0-3). Voilà donc l’affiche de cette édition un peu folle de Ligue des champions.

Au Stade la Luz, c’est donc un choc, un vrai, qui se déroulera dimanche. Des stars internationales, des effectifs XXL, mais surtout une idée fixe chez ces deux équipes : aller soulever la Coupe aux grandes oreilles pour boucler une saison historique qui peut se terminer par un quadruplé pour les Parisiens ou par un triplé fou pour les Bavarois, au moins aussi impressionnants qu’en 2013.

Ligue des champions A l'OL les regrets, au Bayern la finale IL Y A 15 MINUTES

Ajoutez-y un zeste de mésentente cordiale, de modèles opposés et de piques publiques et vous aurez le panorama complet de cette finale qui s’annonce à part. Pour être très sincères, on a hâte. Et eux aussi.

Play Icon WATCH Neymar, sieste et revanche sur Kouassi : PSG-Bayern, ennemis intimes du mercato 00:03:52

Ligue des champions L'OL en difficulté et mené 2-0 : suivez la seconde période de Lyon - Bayern EN DIRECT IL Y A UNE HEURE