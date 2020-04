Malgré l'arrêt de la L1, le PSG et Lyon pourraient jouer en C1 selon un membre exécutif de l'UEFA

LIGUE DES CHAMPIONS - Dans une interview accordée mercredi à la radio italienne Kiss Kiss, Armand Duka, membre du comité exécutif de l'UEFA, a déclaré que le PSG et l'OL pourraient jouer la fin de la Ligue des champions, prévue en août par l'instance européenne, malgré l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de L1.

Malgré cette période de pandémie mondiale, l'UEFA veut rester positive. Alors qu'elle souhaite voir jouer la fin de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en août, l'instance européenne a estimé que le PSG et Lyon pourraient respectivement jouer les quarts et le huitième de finale retour face à la Juventus Turin, malgré l'annonce de l'arrêt de la saison de Ligue 1, à la suite de l'allocution d'Edouard Philippe.

Dans une interview accordée mercredi à la radio italienne Kiss Kiss, Armand Duka, membre du comité exécutif de l'UEFA et président de la Fédération albanaise, a estimé que le PSG et Lyon "joueraient les matches de Ligue des champions". "La décision du gouvernement français n'affecte pas la compétition. Ces deux équipes peuvent arrêter le Championnat de France mais pas les coupes d'Europe", a-t-il ajouté.

"Le comité exécutif a décidé que pour chaque Fédération, il y aurait une commission qui décidera de la participation aux Coupes d'Europe, en fonction des arguments qui seront présentés", a renchéri Armand Duka. Avant l'interruption de la Ligue des champions, à cause de la pandémie de coronavirus, il restait quatre matches retour à jouer : Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid (initialement prévus le 17 mars), Bayern Munich-Chelsea et FC Barcelone-Naples (ndlr : 18 mars). Pour leur part, le PSG, l'Atletico Madrid, l'Atalanta Bergame et Leipzig avaient déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de la C1.

