"On repart avec la première place, c'était le plus important". Ça, c'était en effet la mission de la soirée sur le terrain. Et comme le souligne Kylian Mbappé, les Parisiens ont accompli leur objectif en écrasant le Basaksehir Istanbul (5-1), histoire de se présenter pour la quatrième fois de rang comme tête de série lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Mais, évidemment, ce n'est pas ce que l'on retiendra de cette semaine européenne à Paris, alors que ce match avait été arrêté mardi soir suite à des accusations de racisme envers le corps arbitral. "Ce qui s'est passé hier (mardi) est inacceptable. A notre époque, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses, qu'on fasse des différences (entre les gens) pour la couleur de peau, la race", a expliqué Neymar au micro de RMC Sport. "Cela n'a plus sa place dans le foot ni dans la vie, ni dans n'importe quel sport. Cela n'a plus sa place dans le monde".

Les mots sont forts. Comme les gestes de mardi. Car cette fois, tout le monde a joint les actes aux paroles lors d'une soirée à la portée historique. Kylian Mbappé, qui a enfin débloqué son compteur cette année en C1 avec un doublé, ne cache ainsi pas sa "fierté" d'avoir été un acteur comme tous ses coéquipiers de cet événement fort sur la scène sportive avec la décision des deux équipes de rentrer aux vestiaires pour montrer leur exaspération. "Il y a plein de choses qui ont été dites ces dernières années, des slogans qui ont été lancés… Mais en réalité, il n'y a rien de mieux que l'action. Et hier (ndlr : mardi), on a été actif", s'est félicité le champion du monde 2018 au micro de Téléfoot. "On a montré que l'on était fatigué et que l'on ne voulait plus subir ça. C'est intolérable".

Les joueurs mais aussi les gens en ont marre et il faut faire quelque chose

Sous les caméras du monde entier dans la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent, Parisiens et Stambouliotes, unis dans cette lutte, ont marqué le coup, comme jamais. Assumant leur capacité à faire passer des messages. "Nous sommes suivis par des millions de personnes et on doit être des exemples, a reconnu Marco Verratti sur RMC. Le plus intelligent était d’arrêter. On a fait un geste fort en décidant de ne pas jouer avec l’autre équipe." Très vite, l'incident a d'ailleurs fait réagir et levé un élan général contre le racisme dans le monde du football. "On ne veut plus laisser passer ce genre de choses, sinon à force, on va laisser croire que c'est normal alors que ce n'est pas le cas. On est vraiment content de ce qu'on a fait", se félicite encore Mbappé. "Notre attitude d'hier (mardi), pour moi, a été parfaite. Parfois, quand c'est trop, il faut faire des choses pour voir si le monde change un peu", a poursuivi Neymar.

Si Neymar, Mbappé and co ont su être à la hauteur des attentes aussi bien mardi que mercredi en mettant leur émotion de côté pour s'offrir un nouveau succès moins de 24 heures après, cette semaine fera bien date. Et si beaucoup espèrent qu'un tournant a été pris, cette rencontre est en tout cas déjà le symbole de la lutte contre le racisme dans le football. Marco Verratti espère ainsi que l'affaire n'en restera pas là, notamment pour l'arbitre assistant qui est soupçonné d'avoir désigné comme "un noir" l'entraîneur adjoint du Basaksehir Pierre Achille Webo. "Ceux qui ont commis des erreurs doivent être punis pour donner un exemple à tout le monde", lance l'Italien.

Mais plus qu'un cas individuel, c'est une prise de conscience collective qu'espèrent vraiment les joueurs. "J'espère que tout le monde a bien vu. Les joueurs mais aussi les gens en ont marre et il faut faire quelque chose", conclut Mbappé. "On essaiera d’être encore plus des exemples à l’avenir", ajoute Verratti, aujourd'hui bien conscient d'avoir un rôle qui dépasse le cadre du sport. Et mardi, Parisiens et Turcs l'ont assumé à la perfection.

