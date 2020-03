Raï convaincu que l'histoire entre Neymar et le PSG "sera très belle"

"Il est en train de construire son histoire avec Paris et je suis certain qu’elle sera très belle". Vingt-deux ans après son départ sous les hourras du Parc des Princes, Raï est persuadé que Neymar peut lui aussi conquérir le coeur des supporters du PSG. Dans une interview accordée mardi à France Football, le champion du monde 1994 a dit tout le bien qu'il pensait de son jeune compatriote. "Paris a la chance de posséder un génie du jeu', a rappelé l'ex-numéro 10 mythique du club de la capitale dans un premier temps.

"Il l’a démontré maintes fois, encore récemment contre Dortmund. Il a les moyens de mener le club jusqu’au bout de ses ambitions... Par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain, toute la volonté qu’il a en lui pour faire gagner le PSG, a ajouté Rai. Ce n’est pas évident d’être Neymar, c’est un phénomène dont chaque geste est scruté dans le monde entier, ce n’est pas facile pour lui."

Vidéo - Malgré la quarantaine, Neymar, Di Maria et Cavavi se maintiennent en forme 00:29

Avant de devenir l'idole du Parc des Princes, Raï avait mis quelques mois avant de montrer toute l'étendue de son talent. Neymar enchaîne lui les buts, les belles actions et les succès en L1 depuis son arrivée à l'été 2017. Mais il n'a toujours pas la même cote de popularité que Raï. Son départ manqué au FC Barcelone avait créé une fracture avec les supporters du PSG. Puis le Brésilien avait répondu par un but d'anthologie face à Strasbourg. Ne manque plus qu'un très beau parcours en Coupe d'Europe pour tout oublier. Et que l'histoire soit vraiment belle.