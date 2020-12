Le parcours du Bayern Munich en phase de poules de Ligue des champions a été quasi-parfait. Hormis un match nul (1-1) la semaine passée sur la pelouse de l'Atletico Madrid, les Bavarois ont assuré une cinquième victoire ce mercredi soir face au Lokomotiv Moscou (2-0), le dernier du groupe A avec trois points. Pour ce dernier match de poules, Hansi Flick, privé de Robert Lewandowski et David Alaba victimes de douleurs musculaires, a fait tourner. Kingsley Coman, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont débuté sur le banc. Contrairement aux recrues Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting.