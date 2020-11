Le jeu : Surpris d'entrée, jamais surprenants ensuite

Après avoir laissé Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc face à Manchester City la semaine dernière, Andre Villas-Boas était revenu à une attaque plus classique, mardi à Porto. Le Portugais avait réinstallé son trio habituel devant un milieu très 2019/2020, composé de Kamara, Rongier et Sanson. On n'a pas eu le temps de se faire une idée du bien fondé de l'animation puisque, à peine plus de trois minutes de jeu, et l'OM s'est retrouvé mené. La défense, très 2019/2020 aussi, a été prise en défaut sans coup-férir. Et Marseille s'est retrouvé à courir derrière le score. Pas assez vite pour espérer le rattraper.

Parce que s'il y eu ce penalty obtenu par Thauvin et envoyé dans le Douro par Payet, il n'y a pas eu grand signe de révolte. L'OM a semblé trottiner de A à Z, sans se révolter ni changer quoi que ce soit à son plan de départ. Résultat : 2-0 avant la demi-heure de jeu. Et toujours rien derrière. Des passes latérales, et un mal fou à trouver de la profondeur ou perforer un bloc portugais qui, il faut le dire, a parfaitement récité sa partition. Mis à part Florian Thauvin sur la droite, aucune étincelle n'a surgi de nulle part.

"Villas-Boas doit arrêter d'être gentil avec ses joueurs"

Les joueurs : Le cauchemar Caleta-Car, le fantôme de Payet

Duje Caleta-Car a vécu un calvaire à Porto mardi soir (3-0), où il a enchaîné les erreurs et imprécisions. Complètement invisible, Dimitri Payet a manqué le penalty de l’égalisation avant de sombrer.

Le facteur X : Le pied droit de Payet

Malgré une entame de match cataclysmique, Marseille s'est retrouvé avec l'occasion inespérée de revenir à hauteur du FC Porto. Un penalty provoqué par Florian Thauvin. Et raté dans les grandes largeurs par Dimitri Payet qui, maitre es coups de pied arrêtés, n'est même plus sûr de sa technique. Le milieu marseillais n’a toujours pas marqué en C1.

La stat : 12

Difficile de passer à côté : l'Olympique de Marseille a subi sa douzième défaite de suite en Ligue des champions, mardi soir. Seul Anderlecht, autre ancien cador européen, a réussi ce "tour de force". C'était entre 2003 et 2005.

La décla : Steve Mandanda (au micro de Téléfoot)

"De la colère, de la déception et de la honte… On a un coach qui nous protège, il faut qu’on prenne nos responsabilités."

La question : Trois journées et déjà la clé sous la porte ?

Après la première journée de la Ligue des champions et, déjà, une désolante défaite olympienne, Mathieu Valbuena, glorieux ancien de la maison, avait pointé le déficit d'âme des Phocéens. Andre Villas-Boas n'avait pas tellement goûté aux propos du joueur de l'Olympiakos et lui avait répondu par voie de presse. Valbuena n'avait pas complètement raison : deux soirées de C1 cataclysmiques plus tard, on sait qu'il manque bien plus à l'OM, qui n'a pas grand-chose en magasin.

Parce que l'âme, c'est bien. Mais sans intensité, sans idée, sans révolte et sans intention, ça ne sert à rien. Et ce mardi soir au Dragão, l'OM n'a mis aucun des ingrédients indispensables à une soirée réussie. Et on ne peut pas parler de manque de fraicheur, Marseille n'a pas joué ce week-end. On ne peut pas plus parler de montagne insurmontable, alors que ce FC Porto connait un début de saison chaotique. Bref, on ne peut guère trouver d'excuse à cet OM. C'est ça qui est grave.

Et le plus triste, c'est que l'affaire est déjà pliée : zéro point en trois matches, la deuxième place à six longueurs. Circulez, il n'y a rien à voir. D'ici la mi-décembre, il ne restera à Marseille qu'à courir derrière une nouvelle qualification qui ferait le bonheur de son propriétaire. Plus que celui de ses supporters pour qui la C1 est un calvaire.

