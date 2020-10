Un peu de bricolage pour redémarrer. Thomas Tuchel a beau entamer une nouvelle édition de Ligue des champions, les impératifs n'ont pas changé : s’adapter, encore et toujours. Pour affronter Manchester United mardi au Parc des Princes (21h), l’entraîneur parisien devra faire sans Marco Verratti (adducteurs), Leandro Paredes (cuisse), Mauro Icardi (genou), Thilo Kehrer (adducteurs) et Juan Bernat (genou).

Dès lors, c’est une équipe inédite qui devrait fouler la pelouse mardi avec les grands débuts attendus de Danilo Pereira au milieu de terrain, comme le révèlent Le Parisien et RMC. Le Portugais, arrivé en toute fin de mercato, accompagnerait ainsi Ander Herrera et Idrissa Gueye dans un milieu très travailleur au sein du 4-3-3 testé lundi à l’entraînement. Devant, le salut offensif des Parisiens passera par un trio de feu : Angel Di Maria, suspendu en L1 mais disponible en C1, Neymar et Kylian Mbappé.