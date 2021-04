En dix ans, le PSG a bien changé. Depuis son acquisition par Qatar Sports Investments à l'été 2011, le club de la capitale est passé dans une nouvelle dimension. Sur le plan sportif d'abord mais également d'un point de vue financier. Selon les informations du magazine américain, Forbes le PSG est désormais le neuvième club le plus riche du monde, faisant son entrée dans le top 10 pour la toute première fois, grâce à une valorisation estimée à quelque 2,1 milliards d'euros.

"Le Paris Saint-Germain gagne deux places et voit sa valorisation augmenter de 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros) par rapport au dernier classement publié par Forbes (en 2018), se félicite ce lundi, le champion de France en titre, à la veille de son quart de finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes. Le PSG est le club dont le pourcentage d’augmentation de la valeur est le plus élevé (129 %), consolidant ainsi sa place parmi l’élite mondiale."

Son adversaire en C1, le Bayern Munich , se classe en troisième position avec une valorisation estimée à 3,54 milliards d'euros. Le club bavarois est devancé par les deux rivaux espagnols : le FC Barcelone (4 milliards) et le Real Madrid (3,99 milliards d'euros). Pour les Blaugrana et les Merengue, la valeur de leurs dettes est cependant évaluée à 6% contre zéro pour le PSG et le Bayern Munich.