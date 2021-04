Après un triplé au Camp Nou, un doublé à l'Allianz Arena. Après le Barça, Kylian Mbappé est devenu le bourreau du Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Auteur d'un doublé, l'international français du PSG a ainsi permis aux siens de prendre une option en vue du retour. En mode champion (du monde) dans une grande soirée européenne. Mais "Kyky" en a maitnenant l'habitude : quand il passe devant les micros, une question sur son avenir n'est jamais bien loin. Même à l'étranger.

La sortie de Mbappé ? "Un coup de sang qui se transforme en coup de pression contre le PSG"

Interrogé par Sky Allemagne, Mbappé a tenté de dribbler la question comme un adversaire sur le terrain. En laissant toutefois traîner quelques indices. "Mon futur ? Non, comme j'ai dit, je ne sais pas, a-t-il répondu. Je n'ai pas envie que tout le monde parle de mon futur et non de la victoire de ce soir (mercredi soir, ndlr). Mon futur passe après." En fin de contrat en 2022, l'international français va toutefois devoir rapidement se décider en vue de l'été prochain. En attendant, il peut continuer de martyriser les défenses adverses. Le PSG n'en demande pas moins.

Ligue des champions "Là, on est KO" : en mode commando, le PSG a dû se retrousser les manches IL Y A 42 MINUTES

Ligue des champions L'antisèche : Mbappé fait des miracles IL Y A UNE HEURE