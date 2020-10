Chelsea a retrouvé le chemin des filets en Russie. Toujours pas flamboyants dans le jeu, les hommes de Frank Lampard se sont malgré tout largement imposés sur le terrain de Krasnodar (0-4) après deux matchs nuls (0-0) consécutifs toutes compétitions confondues. Si Jorginho a manqué un penalty, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner sur penalty, Hakim Ziyech, auteur d’une prestation remarquée pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, et Christian Pulisic ont participé au festival des Blues qui leur permet de prendre provisoirement la tête de leur poule avant l’affrontement entre Séville et Rennes ce soir (21 heures).

Après deux rencontres sans marquer le moindre but, la prestation offensive des hommes de Frank Lampard était attendue face à Krasnodar. Titulaires ce mecredi soir, Werner, Havertz et Ziyech représentaient seulement à eux 3 plus de 170 millions d’euros d’investissement de la part du club de la capitale qui attend encore les promesses nourries par ce recrutement clinquant.

Pour sa première titularisation avec Chelsea, Ziyech a d’ailleurs répondu aux attentes. Auteur d’un match abouti (5 tirs, 4 cadrés, 1 but, 1 passe clé), l’ancien joueur de l’Ajax poursuit sa bonne série en C1 (impliqué sur 13 buts lors de ses 15 derniers matches) et s’est surtout montré au sein d’une animation offensive encore perfectible. Il y avait de quoi en effet resté sur sa faim en regardant des Blues qui ne sont parvenus que trop peu à mettre en danger le bloc adverse pendant la majorité de la rencontre. Il aura fallu attendre une faute de main de Safonov sur une frappe d’Hudson-Odoi pour voir les hommes de Frank Lampard ouvrir le score (37e). Auparavant, la seule éclaircie sera venue d’un penalty manqué de Jorginho (14e).

Le retour des vestiaires a même été largement à l’avantage des Taureaux de Krasnodar enchaînant un tir tous les trois minutes pendant 20 minutes dont un poteau (48e, 54e, 55e, 61e, 65e, 66e et 67e). Les Blues auront réussi à faire le dos rond face aux assauts russes avant de complètement les faire exploser en fin de rencontre. Mais il aura tout de même fallu un second penalty, transformé cette fois-ci par Werner (76e) pour tuer le match. Trois minutes plus tard, Ziyech était récompensé de sa prestation par un but (79e) qui est venu mettre fin aux derniers espoirs adverses avant que Pulisic n’alourdisse la marque dans les arrêts de jeu (90e).