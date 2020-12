L'espoir ne fait pas vivre à Amsterdam. L'Ajax n'a pas affiché son habituel visage offensif et séduisant face à l'Atalanta, qui s'est imposée alors qu'elle n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier (0-1). La Dea termine deuxième du groupe D derrière Liverpool et verra les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le but de Luis Muriel en fin de match a coupé l'herbe sous le pied des Néerlandais, qui montaient enfin en régime bien que réduits à 10.