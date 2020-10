D’un côté la surprise de la saison dernière, de l’autre celle d’il y a deux ans. Et surtout, deux équipes réputées pour leur beau jeu. Cette affiche entre l’Atalanta et l’Ajax était alléchante sur le papier. Et elle n’a pas déçu dans son contenu. Ouverte, engagée et à suspense, la rencontre a donné l’impression de pouvoir basculer de chaque côté. Avant d’accoucher d’un match nul plutôt logique étant donné les statistiques – 13 tirs partout, 46/54% de possession de balle – et le scénario.

Au retour des vestiaires, l’Atalanta s’est remise à l’endroit et a réussi à mieux se sortir du pressing adverse. Déjà au-dessus du lot, Duvan Zapata a mis le turbo pour s’offrir un doublé et remettre tout le monde à égalité. Il a d’abord été servi par un Alejandro Gomez qui a visiblement des yeux derrière la tête, pour réduire la marque (1-2, 54e). Puis il a vu double six minutes plus tard sur un contre éclair conclu d’une frappe pure (2-2, 60e). Perr Schuurs et Antony d’un côté, Josip Ilicic et Ruslan Malinovskyi de l’autre, ont eu les billes pour tout faire basculer. Mais les deux formations se sont données rendez-vous lors de la 6e journée, qui pourrait valoir très cher.