A la mi-juin, l'OM tremblait avant les sanctions du fair-play financier. Mais l'organisme européen avait finalement autorisé le club olympien à participer à l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions. Mais en prononçant néammoins quelques sanctions à l'encontre de l'Olympique de Marseille : une amende de trois millions d'euros et 15% de ses revenus issus des compétitions européennes retenus par l'UEFA pour les deux saisons à venir. Jusqu'en 2022, l'OM ne pourra inscrire que 23 joueurs au lieu des 25 autorisés pour la C1. La raison ? En 2016, le club s'était mis d'accord avec l'UEFA pour présenter un résultat déficitaire de 30 millions d'euros au maximum en 2020 et de zéro en 2021. Des mesures non respectées.