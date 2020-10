Marco Verratti devrait également passer son tour pour le déplacement sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir le mercredi 28 octobre et peut-être pour le match à Leipzig la semaine suivante. En Ligue 1, il devrait être forfait face à Dijon le 24 octobre et pour la rencontre Nantes-PSG sept jours plus tard. Blessé à la cuisse droite vendredi dernier à Nîmes, Leandro Paredes va manquer le coup d'envoi de la C1. Thomas Tuchel, qui espère un retour rapide de Marquinhos, devra se creuser pour la composition de son milieu de terrain.