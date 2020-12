Quand on n'a plus son destin en main, il n'y a rien de pire que d'attendre. Les joueurs de Mönchengladbach en ont fait l'expérience mercredi du côté de Valdebebas, où Karim Benzema a marqué deux fois de la tête pour offrir la victoire au Real Madrid contre la formation allemande (2-0). Cette dernière a alors dû patienter jusqu'à la fin de l'autre match du groupe B et l'opposition entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk pour savoir si elle poursuivait ou non son chemin en Ligue des champions.