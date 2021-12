Ce devait être une soirée anodine, une formalité brugeoise pour un match sans histoire. C’est mal connaître Kylian Mbappé. "Il n'y avait pas d'enjeu mais la Ligue des champions, ça reste la Ligue des champions", a-t-il d’ailleurs insisté au micro de Canal + après coup. Cette C1 qui l’a vu naître à la face du monde. Celle-là même où sa progression au classement des meilleurs buteurs historiques devient magnétique.

Patrick Kluivert (29), Roy Makaay (29), David Trezeguet (29), Francisco Gento (30), Wayne Rooney (30), Kaká (30) et Samuel Eto’o (30) : voilà les victimes de gala de Mbappé mardi, celles définitivement rétrogradées derrière la fusée française. En marquant son 30e puis son 31e but dans la compétition, le numéro 7 parisien s’est rapproché inévitablement du Top 20 des meilleurs buteurs de C1, pour l’instant fixé à 35 buts et clôt par Mohamed Salah et Edinson Cavani. Cette progression fulgurante est fatalement inédite. Selon Opta, il est devenu le plus jeune joueur (22 ans et 352 jours précisément) à franchir le mur des 30.

Mais le plus impressionnant est finalement encore ailleurs (si si). En 51 matches de Ligue des champions, il aura réussi à être décisif à… 50 reprises : 31 buts, 19 passes décisives. Depuis son arrivée sur le circuit en 2016-2017, seuls Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi ont fait mieux. Bref, Mbappé fait partie de la crème, rien de nouveau. Mais peut-il tous les dépasser ?

Gerd Müller d’ici la fin de saison ?

Niveau buts, Mbappé arrive maintenant dans des hauteurs où les écarts se font plus nets. Devant lui, Fernando Morientes (33 buts) est à portée de fusil, tout comme Gerd Müller (34). Pour cela, il faudra sans aucun doute un parcours qui se poursuit après des 8es de finale piégeux mais où il a scintillé l’an passé. Perfectionniste dans l’âme, le petit prince de Bondy aura peut-être à cœur d’égaler sa meilleure performance statistique sur une saison, réalisée l’année passée également (8). Mais prenons le pari fou (et pas forcément pertinent) de se projeter un peu.

Dans le détail, voici les stats de Kylian Mbappé en Ligue des champions.

2016-2017 (AS Monaco) : 9 matches, 6 buts

2017-2018 (PSG) : 8 matches, 4 buts

2018-2019 (PSG) : 8 matches, 4 buts

2019-2020 (PSG) : 10 matches, 5 buts

2020-2021 (PSG) : 10 matches, 8 buts

2021-2022 : 6 matches, 4 buts

Sur une saison, sa moyenne semble donc se situer autour de cinq buts/saison même si sa dynamique récente incite à une légère réévaluation. Si l’on reste à cette moyenne purement fictive, Mbappé n’atteindrait la barre des 100 buts qu’en… 2035, année de ses 37 ans si aucune blessure ou absence ne le pénalise. Sans prendre en compte non plus le calibre de l'équipe dans laquelle il jouera. Calcul d’apothicaire certes mais qui traduit cependant la nécessité pour lui d’augmenter son ratio buts/match, s'il veut finir devant les plus grands.

Un bon match, un miracle et des sorties médiocres : comment le statut du PSG s'est dégradé en poules

Messi et Ronaldo encore très loin au même âge

Car avec 0,61 but/match, son rendement reste inférieur aux trois premiers du classement qui ont pourtant bien plus de rencontres au compteur : Cristiano Ronaldo et ses 140 pions en 181 matches (0,77), Léo Messi et ses 125 réalisations en 154 matches (0,81) et Robert Lewandowski avec ses 82 célébrations en 101 matches (0,81).

Autrement dit, Mbappé va devoir augmenter la cadence, et vite, pour s’offrir des éditions aussi folles que celles de CR7 en 2013-2014 (17) ou que Lewandowski en 2019-2020 (15). Pour cela, il faudra réussir à cartonner en phase finale mais également sans doute faire un peu plus en phase de groupes où l’adversité est inférieure. Il faudra aussi, sans doute, devenir un tireur de penalty affirmé même si Karim Benzema a longtemps été un magnifique contre-exemple.

Avec ses 31 buts, Mbappé n’a atteint que 22% du total gargantuesque de l’incroyable Cristiano Ronaldo. Incroyable mais surtout pas intouchable ? Après tout, le Français pourra se rassurer avec ses temps de passage démentiels. Au même âge que lui, CR7 comptait huit petits buts tandis que Messi montait déjà en puissance avec 25 pions. Alors, pour les dépasser, Mbappé connaît la recette : continuer de faire de chaque soirée anodine une avancée historique.

