Les Madrilènes ont fait parler leur qualité et leur maîtrise. Opposés à l'Inter dans un choc européen, mardi au Santiago Bernabeu, les joueurs du Real Madrid ont remporté cette "finale" pour la première place du groupe D (2-0). Si les Nerazzurri ont montré de belles intentions, ils ont buté sur des Merengue solides et réalistes. Toni Kroos a ouvert le score d'une belle frappe (17e), Marco Asensio l'a clos tout aussi joliment (79e) alors que Nicolo Barella avait été expulsé (64e). Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les 8es de finale.

Ad

Ligue des champions Modric, Brozovic et Perisic : Real-Inter, trois stratèges croates pour une première place IL Y A UN JOUR

Dans l'obligation de s'imposer pour doubler leurs adversaires du soir, les Interistes ont entamé la soirée avec beaucoup d'ambitions offensives. Marcelo Brozovic a vite placé une lourde reprise de peu au-dessus (7e) pendant que son compatriote croate Ivan Perisic se montrait percutant dans son couloir gauche. Les visiteurs ont donné du travail à Dani Carvajal et aux défenseurs madrilènes qui sont pourtant restés calmes et ont résisté.

Les Merengue ont même donné une leçon de réalisme à leurs adversaires en punissant leur relative passivité défensive. Depuis la droite, Rodrygo a servi Kroos dans l'axe pour une frappe du gauche de 20 mètres qui a fait mouche (1-0, 17e). L'Allemand a signé son 2e but de suite en Ligue des champions après celui contre le Sheriff Tiraspol (0-3) mais aussi le 1000e de son club en C1.

L'Inter impuissante

Les joueurs de Simone Inzaghi sont restés volontaires et menaçants mais aussi maladroits dans les tentatives (13 pour 1 cadrée en première période). Ceux de Carlo Ancelotti, eux, ont encore fait parler leur maîtrise technique grâce à Luka Modric et leur tranchant offensif même si Luka Jovic, titulaire en raison de l'absence de Karim Benzema, n'a pas cadré son tir piqué (36e) et que Rodrygo a envoyé sa frappe enroulée en pivot sur le poteau gauche d'Handanovic (45e).

A la reprise, l'Inter s'est procurée une belle occasion mais Barella a envoyé le ballon au-dessus de la cible (48e). L'Italien a fait basculer la rencontre du coté Merengue en s'énervant, de manière assez compréhensible, quand Eder Militao l'a poussé dans les panneaux publicitaires après un duel à la course (62e). Un début de bagarre a éclaté et le milieu de terrain a été expulsé par M. Brych pendant que son adversaire recevait un carton jaune (64e).

Le décevant Lautaro Martinez a été remplacé dans la foulée (66e) comme son compère Edin Dzeko un peu plus tôt (60e). Les visiteurs ont encore payé leur manque de hargne devant leur surface quand Asensio, tout juste sorti du banc a enroulé une superbe frappe du gauche à l'angle droit de la zone de vérité pour marquer avec l'aide du poteau opposé (2-0, 79e). L'expérience et la sérénité madrilènes ont fait la différence dans cette rencontre. Il en faudra encore aux hommes d'Ancelotti pour venir à bout de leurs voisins de l'Atlético dans le derby qui les attend en Liga dimanche prochain. L'Inter, elle, est enfin qualifiée pour les 8es de finale et sait dans quel domaine elle doit encore progresser.

Ligue des champions Casemiro sur la blessure de Benzema : "On perd le meilleur numéro 9 du monde" HIER À 14:43