THIBAUT COURTOIS : 8

Face à des Parisiens offensifs et dominateurs tout au long du match, le gardien madrilène a sorti le grand jeu. Vigilant et réactif dans sa surface, il a longtemps tenu tête à Kylian Mbappé (18e, 50e, 53e) mais aussi à Leo Messi et repoussé son penalty (62e). Même chose face à l'entrant Neymar qu'il a forcé à frapper en angle fermé en déployant ses grands bras (87e). Il a fini par craquer à l'ultime seconde et prend le tir de Mbappé entre ses jambes mais sans lui, le Real aurait subi une défaite plus lourde.

En bref : Un des meilleurs gardiens du monde.

DANI CARVAJAL : 3

La mission de l'arrière droit espagnol s'annonçait corsée et elle l'a été. Carvajal a souffert toute la soirée face au percutant Mbappé. Totalement inoffensif, il a peiné défensivement mais est resté concentré et s'est toujours battu. Il a aussi souvent pu compter sur le soutien de Modric ou de Militao et, malgré un penalty concédé mais repoussé par Courtois (62e), s'en est sorti sans trop de dommages jusqu'à son remplacement par Lucas Vazquez à la 72e. Le nouvel entrant, lui, a cédé face à l'international français.

En bref : Une rude soirée.

EDER MILITAO : 6

Le Brésilien a également craqué sur le fil en laissant passer Mbappé mais auparavant, il s'était démené pour combler les brèches créées par l'attaquant parisien. Le défenseur central a fait preuve de vivacité et souvent d'autorité dans les duels devant et dans sa surface jusqu'au moment fatal. Une faute inutile au milieu de terrain qui lui a valu un avertissement (52e).

En bref : Combatif.

DAVID ALABA : 6

Comme son compère de la charnière, l'Autrichien n'a pas ménagé ses efforts pour contenir les attaques du PSG. Bien placé, il a signé plusieurs interventions défensives notables dont quelques tacles glissés bienvenus pour intercepter des passes en profondeur.

En bref : Une copie propre.

FERLAND MENDY : 4

L'international français faisait son retour après deux semaines d'absence dues à une blessure aux ischio-jambiers. Il a eu du mal à se mettre en route mais a dû s'employer face à l'actif Hakimi et à Di Maria. Il s'est accroché et a globalement tenu bon. En revanche, il n'a rien pu apporter sur le plan offensif. Averti (57e) , il sera suspendu au retour.

En bref : Il a enfilé le bleu de chauffe mais était un peu juste.

CASEMIRO : 5

A l'image de ses partenaires de la défense, la sentinelle n'a pu faire que s'employer pour tenter de contenir les offensives adverses. Casemiro s'est battu notamment face à Messi ou Veratti mais il a assez vite pris un carton pour une faute sur Paredes (37e) et n'a pas pu réellement hausser le ton au niveau de l'engagement. Il sera également suspendu au match retour, une très mauvaise nouvelle pour le Real.

En bref : Un match qui reflète celui de son équipe.

Daniele Orsato et Carlos Henrique Casemiro (Real Madrid) Crédit: Getty Images

LUKA MODRIC : 3

Le Ballon d'or 2018 n'a pas du tout eu d'influence sur cette manche aller. Ou alors de manière négative. Comme d'habitude attendu pour ressortir les ballons et orienter le jeu des siens, il a failli à sa tâche et n'a fait que défendre. Le Croate de 36 ans n'a jamais servi ses attaquants en bonne position avant de sortir incrédule en fin de match.

Remplacé par Federico Valverde (82e).

En bref : Le maître à jouer a été mangé au milieu de terrain.

TONI KROOS : 4

Accaparé par son placement défensif et la récupération, l'Allemand ne s'est pas beaucoup distingué. Ses rares corners ont été précis mais sans danger, seule sa belle frappe lointaine passée de peu au-dessus de la cible a fait frissonner Donnarumma et le public du Parc des Princes (54e).

En bref : Comme d'autres, il tire la langue quand le rythme s'accélère.

MARCO ASENSIO : 3

Titulaire sur la droite de l'attaque, il s'est montré totalement impuissant. Son coach espérait certainement le voir prendre la profondeur dans le dos de Nuno Mendes mais il n'en a jamais eu la possibilité car les ballons ne sont pas arrivés.

Remplacé par Rodrygo (72e)

En bref : Un fantôme.

Marquinhos et Presnel Kimpembe ont surveillé Karim Benzema comme le lait sur le feu Crédit: Getty Images

KARIM BENZEMA : 4

Bien présent au coup d'envoi après trois semaines sur le flanc, l'avant-centre madrilène espérait certainement passer une toute autre soirée. L'habituel courroie de transmission offensive n'a pas pu jouer son rôle car les attaques partaient de beaucoup trop loin. Même quand ses partenaires ont pu enchaîner quelques passes dans le camp adverse, Benzema n'a pas réussi à décocher le moindre tir ni même se signaler.

Remplacé par Gareth Bale (88e).

En bref : Un match à oublier.

VINICIUS JUNIOR : 4

Le feu follet brésilien n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Sa vitesse lui a tout de même permis de donner de l'air aux siens en remontant quelques ballons et de maintenir la défense parisienne en alerte. Aucun tir tenté.

Remplacé par Eden Hazard (82e).

En bref : Parfaitement tenu.

Vinicius suivi par Hakimi lors du match PSG-Real Madrid - Champions League 2021/2022 Crédit: Getty Images

