Le jeu : Le Real submergé

Dans une rencontre longtemps cadenassée avec une seule grosse action en première période, le PSG n'a jamais lâché l'étreinte (62% de possession à la 40e minute !). Grâce à un pressing haut et constant, les Parisiens ont considérablement gêné des Espagnols méconnaissables en plaçant constamment Luka Modric sous pression. Le Real fut incapable de ressortir les ballons, ce qui reste pourtant sa qualité principale.

La faute à un milieu parisien agressif mais à cause, aussi, d'un déchet technique inhabituel. Résultat, Gianluigi Donnarumma a sans doute vécu sa soirée la plus tranquille au Parc des Princes quand Thibaut Courtois fut longtemps le joueur le plus décisif sur la pelouse. A force de pousser, Paris a fini par trouver la faille. Bien sûr, il a fallu un exploit de Mbappé, bien sûr Paris a manqué de poids dans la surface adverse mais ne retenir que l'issue de cette rencontre, ce serait oublier l'essentiel : le PSG a copieusement dominé le Real Madrid et ce mardi, au Parc, il n'y avait pas photo entre les deux formations.

Les joueurs : Mbappé galactique, Messi apathique

C'est encore de lui que la foudre est venue. Ce mardi, Kylian Mbappé a électrisé la nuit parisienne par son talent, illustré par ce but dans le temps additionnel face au Real Madrid (1-0 ). Juste avant, Lionel Messi a raté un penalty illustrant son manque d'impact sur le PSG cette saison. Pour le reste, ce fut parfait ou presque côté parisien. Côté madrilène, Thibaut Courtois a longtemps retardé l'échéance au prix d'une prestation d'un très haut niveau. Karim Benzema et Vinicius ont eu trop peu de munitions pour peser sur la rencontre alors que le milieu, à l'image d'un Modric déboussolé, a souffert. Carvajal, dépassé par les jambes de feu de Mbappé, a, lui, vécu un cauchemar.

La stat : 5

Lionel Messi est l'un des deux meilleurs joueurs de sa génération mais pas celui qui maîtrise le mieux l'exercice du penalty. Aucun joueur n'en a raté plus que lui en Ligue des champions (5 sur 23). Et le PSG a bien failli le payer très cher ce mardi.

La décla : Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid

Nous avons souffert, nous n'avons pas été agressifs pour faire monter le bloc, nous avons raté beaucoup de passes, ça nous a empêché de sortir de la pression du PSG.

La question : Paris a-t-il déjà un pied en quart ?

Non, bien sûr que non. Parce que ce ne sera pas le même Real Madrid à Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti ne pourra pas se permettre d'être aussi attentiste alors que son équipe sera dos au mur à domicile. Mais la situation est idéale pour Paris qui n'aime rien de mieux que se régaler des espaces dans le dos de ses adversaires et des situations de transition. Faire le jeu, ce n'est pas ce que les Espagnols préfèrent mais ils n'auront pas le choix. Autre atout dans la manche parisienne : les suspensions conjuguées de Ferland Mendy, surtout quand on connaît la légèreté défensive de Marcelo, et de Casemiro.

Kylian Mbappé (PSG) Crédit: Getty Images

Cette première manche va aussi marquer les esprits. Car entre le PSG et le Real ce mardi, il y avait un monde d'écart. Dans l'engagement, dans la prise d'initiative et surtout dans la justesse technique. Le retour de Neymar ne gâchera rien à l'affaire même si on peut imaginer retrouver un Karim Benzema un peu plus sûr de son fait dans son jardin. Paris fut plus compact, plus précis et surtout beaucoup plus coordonné dans son pressing.

Ce mardi, comme souvent quand la route s'élève, Paris s'est révélé quand le Real est resté dans le ton de ses sorties du mois de janvier. L'équipe de Mauricio Pochettino a pris la mesure de l'événement, a maîtrisé tactiquement son adversaire quand celle d'Ancelotti a ronronné et récité un football indigne de ce que doit proposer le plus grand club du monde en 8e de finale de la Ligue des champions. Alors, bien sûr, rien n'est fait. Mais la confiance a clairement changé de camp.

