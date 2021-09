Si pour le PSG, encore vainqueur hier soir au Parc des Princes face à Montpellier (2-0) , tout va bien en Ligue 1, la pression reste intense en Ligue des champions, où le finaliste de l’édition 2020 a démarré sa campagne par un nul face à Bruges.

Le choc face à Manchester City, mardi (21h) est donc à ne pas rater pour Paris. Et pour faire face à l’équipe de Pep Guardiola, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur les retours de Marco Verratti et Lionel Messi.

Selon RMC Sport, les deux joueurs ont repris l’entraînement collectif ce dimanche, à trois jours du choc face à l’équipe qui a éliminé les Parisiens en demi-finale de la dernière édition de la C1. Verratti, absent depuis fin août car touché à un genou, est attendu depuis de nombreuses semaines, et pourrait donc faire son retour à l’occasion de cette affiche, plus sûrement dans un rôle de remplaçant.

Lionel Messi, également touché à un genou face à Lyon la semaine passée, (2-1), ce qui avait provoqué sa sortie prématurée du terrain, avait été préservé par le staff parisien pour le match face à Metz (2-1), un peu plus tôt cette semaine, et donc samedi soir contre Montpellier. La MNM devrait donc bien être présente au Parc ce mardi. Et pour une équipe en quête d’un succès, il n’y a pas meilleure nouvelle.

