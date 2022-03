C’est un coup du sort dont Carlo Ancelotti se serait bien passé. Alors que son équipe recevra le PSG en position délicate, mercredi (21h), à Santiago Bernabeu, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, après sa défaite 1-0 à l’aller au Parc des Princes , le technicien italien pourrait ne pas pouvoir compter sur son milieu de terrain Toni Kroos.

Ad

Selon plusieurs médias espagnols, dont Cadena COPE et esRadio, celui qui forme un trio de feu avec Luka Modric et Casemiro dans l’entrejeu madrilène serait touché à l’ischio-jambier gauche, et il ne se serait pas entraîné ce jeudi. En attendant l’IRM que le champion du monde allemand doit passer demain, la tendance penche plutôt en faveur d’une absence de Kroos pour ce match décisif.

Ligue des champions Vous avez voté : voici votre onze ultime pour PSG-Real 12/02/2022 À 16:35

Son absence face à la Real Sociedad, ce week-end lors de la 27e journée samedi (21h), est, elle, quasiment actée. Ce pépin pourrait faire les affaires de l’international français Eduardo Camavinga, dont le temps de jeu s’est drastiquement réduit ces dernières semaines.

Vous voulez suivre REAL MADRID - PSG en direct sur CANAL+ SPORT ? Retrouvez 100% des matchs de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE avec l’offre Canal + beIN SPORTS à partir de 25,99€/mois les 12 premiers mois puis 35,99€/mois

Avec 50 millions d'euros de salaire, où cela situerait Mbappé dans le monde du sport ?

Ligue des champions Camavinga, grandir dans l'ombre de Modric au Real 23/11/2021 À 23:07