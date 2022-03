Tops

Le sérieux de Chelsea

Le contexte était particulier, pour ne pas dire chaotique. Cela ne s’est absolument pas vu. Chelsea a beau ne pas savoir de quoi demain sera fait, il vit très bien au quotidien. Dans l’implication, la détermination et le réalisme, ces Blues avaient tout d’une grande équipe ce mercredi à Lille. Sans réaliser un match de haute-volée, les champions d’Europe en titre ont su appuyer là où ça fait mal pour empêcher toute révolte lilloise. Entre les deux équipes, il n’y a pas vraiment eu photo. Surtout parce que Chelsea a su tenir son rang.

Le bonbon de Bamba

Dans une soirée où les facéties auront été rares et la créativité plutôt absente, le dribble de Jonathan Bamba restera comme un bonbon savoureux. Au duel face à Marcos Alonso, le Français s’est amusé de son adversaire avec des petits appuis enchaînés avant d’adresser une galette que n’aura pas su transformer Burak Yilmaz (53e). Un dribble aussi vif qu’utile qui aurait mérité meilleur sort.

Jorginho s’est bien rattrapé

Il était resté sur le banc lors du match aller. Titularisé pour muscler l’entrejeu des Blues, l’Italien s’est d’abord signalé par sa main dans la surface, causant l’ouverture du score du LOSC (38e). Il lui a fallu dix petites minutes pour rattraper sa bévue. Sa passe lumineuse sur l’égalisation de Christian Pulisic fut un éclair dans la nuit (47e). Un petit effet extérieur pour un timing parfait : sur ce but, c’est la passe qui déclenche tout.

Flops

La précision offensive du LOSC

Dans le combat et le don de soi, les Lillois, comme à l’aller, ont été au niveau. Mais la qualification des Blues s’est jouée sur une notion si souvent martelée au plus haut niveau : le réalisme. En l’espace de deux matches, les hommes de Thomas Tuchel ont cadré 8 tentatives, pour 4 buts marqués. En face, le LOSC n’a visé juste qu’à trois reprises sur l’ensemble de la confrontation, pour un petit pion, sur penalty. Pas besoin d’aller chercher plus loin les causes de l’échec.

Jardim, pas beaucoup mieux que Gbric

Son intronisation comme numéro un en lieu et place d’Ivo Gbric avait eu lieu juste avant la double confrontation face à Chelsea. Pas sûr que ses deux matches face aux Blues aient totalement plaidé en sa faveur. Trop collé à son poteau et sans vraie réaction sur la frappe de Pulisic, il assiste impuissant au deuxième but de César Azpilicueta sans esquisser le moindre geste. Sans être coupable, il n’est pas décisif. Neutre. Sans doute un peu trop pour croire vraiment à l’exploit.

La pelouse de Pierre-Mauroy

Si vous cherchiez la pire pelouse de L1, la voici. Depuis de longues semaines, le gazon du stade Pierre-Mauroy est un objet de débat. Ce mercredi, ce fut le seul paramètre loin du niveau Ligue des champions. "Honnêtement le terrain était horrible", a d’ailleurs reconnu Thomas Tuchel après la rencontre. Une prise de parole similaire à celle de Jocelyn Gourvennec il y a quelques semaines. Le pire ? Elle a déjà été changée à deux reprises cette saison, en décembre puis très récemment, juste avant le duel face à Saint-Etienne. Visiblement, ce n’est pas beaucoup mieux…

