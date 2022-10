Alors que son avenir pourrait s'inscrire en pointillés au PSG , Kylian Mbappé est rentré encore un peu plus dans l'histoire du club. En ouvrant le score sur penalty (39e) ce mardi soir face à Benfica, lors de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue des champions, l'attaquant international français a inscrit son 31e but sous les couleurs parisiennes en C1. Ce qui en fait désormais le meilleur buteur de l'histoire du champion de France en titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.