Trois mois après une finale d'un classicisme absolu entre le club qui incarne le mieux la Ligue des champions, le Real Madrid, et un autre au passé européen cinq étoiles, Liverpool, la C1 revient mais il n'est pas certain que l'ordre soit maintenu une année supplémentaire. Le mercato d'été et le début de saison ont amorcé un réajustement des forces. Liverpool et surtout le Real Madrid, très sages, cet été hormis deux transferts d'envergure (Darwin Nunez et Aurélien Tchouaméni), s'avanceront évidemment parmi les favoris. Parce que telle est leur ADN.

Ad

Mais leur passivité, voire leurs échecs de l'été, ont laissé gonfler les ambitions de quelques adversaires. Parmi eux, un duo qui rêve depuis une décennie de renverser la table mais qui pourrait enfin arriver à ses fins : Paris et Manchester City. Eux ont fait ce qu'il fallait depuis la fin des hostilités en mai dernier pour dépasser les frustrations nées de campagnes inabouties. Leurs ambitions, toujours plus énormes, sont incarnées par les deux meilleurs joueurs de leur génération : Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Ligue des champions Après l'avion, le "char à voile" ? Galtier ironise sur les moyens de transport du PSG IL Y A UNE HEURE

Une équipe pour Paris, une star pour City

En prolongeant la bombe de Bondy au nez et à la barbe… du Real Madrid, Paris s'est assuré un avenir. Les Cityzens, eux, ont, semble-t-il, trouvé la pièce qui manquait à leur puzzle avec le cyborg venu de Dortmund. La greffe n'a pas tardé à prendre et City ressemble plus que jamais à un monstre prêt à gober tout ce qui se présente. Les débuts de saison des clubs détenus par le Qatar et les Emirats Arabes Unis en font, encore plus qu'avant, des favoris au moins aussi légitimes que le Real et Liverpool.

Voilà une bonne dizaine d'années que le Nouveau Monde rêve d'étendre son territoire. Il a grappillé du terrain mais n'a jamais conquis l'Europe. Et si c'était pour cette fois ? Tout porte à croire que le projet est mûr. A Paris, les stars forment enfin une équipe. A City, l'équipe a enfin trouvé la star qui pouvait finir le travail. Mais le constat est d'une fragilité absolue tant qu'il n'est pas certifié par un parcours réussi, donc une victoire dans ces deux cas précis, en Ligue des champions.

Erling Haaland Crédit: Getty Images

Les favoris de septembre seront-ils ceux de février ?

Le nouveau Barça, lui aussi, a tout fait pour être à la hauteur d'un standing écorné par une saison douloureuse. Il a, cet été, dépensé plus que Paris et Manchester City. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Andreas Christensen, Raphinha, Franck Kessié et Hector Bellerin ont débarqué dans un club que l'on croyait à l'agonie mais qui s'avance, lui aussi, avec des ambitions au moins aussi grosses que les montants des chèques signés durant tout l'été. Le Bayern, sans Lewandowski mais avec Sadio Mané, reste un inévitable favori et clos ce club des six qui semble, sur la ligne de départ, avoir un temps d'avance sur la concurrence.

Mais les favoris de septembre ne seront peut-être plus ceux de janvier. Cette Ligue des champions ne ressemblera à aucune autre. Parce que toute la phase de groupes est ramassée sur deux mois et, surtout, parce qu'une Coupe du monde la scindera en deux. Qui sait dans quel état d'esprit et de fatigue le PSG retrouvera Mbappé, Messi et Neymar, lessivés, anéantis ou boostés par leur parcours au Qatar ? La problématique est la même pour Benzema, Courtois ou Modric, De Bruyne, Ruben Dias ou Bernardo Silva. Le Mondial redistribuera les forces du tableau final.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar : le trio offensif magique du PSG. Crédit: Imago

30 ans après pour l'OM, 20 ans après pour Ronaldo

L'OM aimerait bien passer l'automne pour se payer un hiver parmi les 16 meilleures équipes d'Europe. Il visera avant une qualification pour les 8es devenue envisageable grâce à un tirage au sort inespéré (Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal). En dix ans et deux campagnes de C1, Marseille n'a pris que trois points. Bien sûr, les Phocéens partent de loin. Mais leur excellent début de saison a semé des promesses. Et très franchement, 30 ans après leur victoire en Ligue des champions, qui reste à ce jour la seule d'un club français, l'occasion est belle d'emporter avec eux les nostalgiques et la nouvelle génération au cœur d'un nouveau tourbillon. Trente ans, le gouffre est insensé pour le football français dont le meilleur argument, n'en déplaise au Vélodrome, restera tout de même le PSG.

D'autant que la Ligue des champions va retrouver un Lionel Messi enfin digne de ses sept Ballons d'Or et qui rêve, plus que tout, d'accrocher une cinquième C1 à son tableau de chasse pour rejoindre Cristiano Ronaldo. Pour la première fois de sa carrière, le Portugais, incontestablement le meilleur joueur de l'histoire de la compétition, ne sera pas de la partie. C'est un terrible manque auquel il faudra s'habituer alors que les deux légendes approchent de leur crépuscule. La dernière édition d'une Ligue des champions sans CR7 s'était achevée par un chef-d'œuvre de Zinedine Zidane à Glasgow face au Bayer Leverkusen et une victoire du Real Madrid. Du classique, encore. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont prêts à prendre le relais de Ronaldo, et bientôt, de Messi. Et le PSG et Manchester City ? Réponse en mai.

Ligue des champions L'affaire Pogba, sa relation avec Neymar, ses sorties : Mbappé fait le point IL Y A UNE HEURE