L'Inter Milan se qualifie pour les huitièmes de finale et élimine également le FC Barcelone. Ce mercredi soir, les Nerazzurri ont largement battu le Viktoria Plzen (4-0), lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Au stadio Giuseppe Meazza, Henrikh Mkhitaryan a lancé les hostilités (35e), avant qu'Edin Dzeko n'inscrive ensuite un doublé (42e, 66e). En toute fin de rencontre, Romelu Lukaku a fêté son grand retour par un but (87e). Au classement du groupe C, l'Inter Milan sécurise sa deuxième place, avec dix unités, et ne peut donc plus être rattrapée par le Barça, qui accueille le Bayern Munich à 21h. Les Tchèques, quant à eux, restent bons derniers, avec toujours aucun point.

Romelu Lukaku, absent depuis le 26 août dernier, était donc de la partie. Et si l'international belge a débuté cette rencontre en tant que remplaçant, il a malgré tout pu disputer une bonne dizaine de minutes. Et cela lui a donc suffi pour retrouver le chemin des filets, sur son deuxième ballon. Le joueur prêté par Chelsea a su s'appuyer sur Joaquin Correa, pas loin de marquer ensuite lui aussi (89e), pour trouver la faille d'une frappe du gauche (87e, 4-0). Histoire de donner encore un peu d'ampleur à un score déjà bien fleuve. Avant sa réalisation, Lukaku a eu tout le loisir d'admirer les grosses performances de ses coéquipiers, depuis le banc de touche.

Dzeko en est à 28 buts en Ligue des champions

Comme celle d'Edin Dzeko. A 36 ans, le Bosnien est le meilleur buteur de l'Inter Milan cette année dans la compétition, avec trois buts, après avoir ajouté deux nouvelles réalisations à son compteur. Soit ses 27e et 28e buts dans la plus prestigieuse des compétitions. Dans un premier temps, Dzeko a pu profiter d'un magnifique enchaînement contrôle dans la course puis centre de Federico Dimarco, avant de conclure dans le but vide (42e, 2-0). Pour ensuite de nouveau tromper Jindrich Stanek, après, cette fois, un service de Lautaro Martinez (66e, 3-0). L'attaquant argentin, de son côté, a été dans tous les bons coups. Toutefois, après avoir inscrit quatre buts lors de ses trois dernières rencontres, il n'a, cette fois, pas trouvé la faille, malgré ses efforts en ce sens (57e).

Juste avant le doublé de Dzeko, c'est Henrikh Mkhitaryan qui avait mis les siens sur de bon rails, en marquant de la tête (35e, 1-0). Le milieu de terrain arménien a été très présent et constamment dangereux. S'il a aussi trouvé le poteau (55e), le portier adverse a également repoussé une autre de ses tentatives (25e). Même si le tarif est lourd, Stanek a permis aux siens de ne pas rentrer avec un écart encore plus conséquent, en se montrant également infranchissable face à Dimarco (25e) ou bien encore Denzel Dumfries (82e).

En face, le Viktoria Plzen, qui a encaissé une moyenne de quatre buts par match depuis l'entame de cette campagne, n'a, encore une fois, pas fait le poids. Seul Fortune Bassey a su trouver les gants d'André Onana (44e), qui n'a clairement pas eu à s'employer. L'Inter a remporté un match de Ligue des champions avec une marge de quatre buts pour la première fois depuis septembre 2010 (4-0 contre le Werder Brême à l'époque). Les Nerazzurri termineront cette phase de poules mardi (21h), en déplacement au Bayern Munich. Avec peut-être une envie de revanche sur le match aller perdu (0-2).

