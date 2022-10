Gianluigi Donnarumma : 4,5

Son match fut d'une tranquillité absolue face au peu d'entrain offensif des Portugais. Mais l'Italien a quand même trouvé le moyen de se faire peur tout seul, sur un jeu au pied complètement raté (32e). Ses relances longues n'ont pas toutes trouvé preneur (46e). Il est pris à contre-pied sur le penalty de Joao Mario (62e).

En bref : Rien à faire mais un but encaissé malgré tout.

Sergio Ramos : 6

Il a commencé par une petite frayeur dont il s'est bien sorti (1re). Le reste, ce fut un match à l'expérience, avec et sans ballon. Il contre la balle sur un ballon brûlant (18e). Pour le reste, il s'est évertué à cadrer Ramos, un peu esseulé devant. A signaler : cette roulette incroyable dans sa surface qui amène un contre parisien (34e).

En bref : Du bon Ramos.

Marquinhos : 4

Sa relance pleine axe ratée fut annonciatrice de la suite (1re). Positionné bien plus haut que Ramos et Danilo, parfois même que Verratti, le Brésilien a encore semblé bien embêté au moment de défendre. Entre un marquage un peu lâche (17e), une mauvaise communication (48e), une supériorité aérienne contestée et un manque de mordant dans les duels (64e), il a encore montré des signes peu rassurants quant à sa dynamique actuelle.

En bref : C'est quand la dernière fois qu'il fut souverain ?

Danilo Pereira : 6

Des trois centraux, il fut le plus rassurant au duel. Très costaud, souvent très bien placé sur les trajectoires aériennes, il a parfaitement quadrillé son secteur, se montrant même habile, parfois, dans les sorties de balle.

En bref : Un douzième homme qui ne dépareille pas des titulaires habituels.

Achraf Hakimi : 5

Il s'est encore peu montré dans son couloir droit. Ses rares tentatives en un-contre-un auront été des échecs (11e) mais il s'est appliqué malgré tout à jouer propre dans ses sorties de balle. Reste cette frustration de ne plus le voir démarrer sur son couloir droit à grandes enjambées. Un match sérieux défensivement malgré tout.

En bref : Une neutralité qui dure…

Marco Verratti : 5

Toujours aussi précieux, toujours aussi actif. En début de match, quand Paris cherchait à sortir du pressing adverse, il fut une solution quasi-systématique (9e). Niveau abattage, il a encore répondu présent (43e, 58e). C'est lui qui sert Bernat au cordeau sur l'action amenant le penalty (38e). Mais c'est son intervention ratée sur Silva qui offre un but inespéré au Benfica.

En bref : Une intervention anodine qui vient tout gâcher…

Vitinha : 5,5

Quelle énergie ! Vitinha ne se cache jamais et ne rechigne jamais. Sans le ballon, il fut encore précieux par ses courses et sa discipline tactique. Avec ballon, certaines prises de balles furent excellentes et pleines d'intentions (4e, 45e). Un peu moins en vue en seconde période.

En bref : Définitivement adapté.

Remplacé par Fabian Ruiz (85e).

Juan Bernat : 6

Latéral de formation, l'Espagnol a parfois eu du mal à se placer dans ce rôle de piston gauche et a souffert face à Joao Mario (18e). Mais c'est son accélération et son dépassement de fonction qui amène le penalty parisien (38e). Par ailleurs, sa propreté technique est une certitude bienvenue dans ces matches-là.

En bref : Plus latéral que piston mais décisif malgré tout.

Remplacé par Nordi Mukiele (85e).

Pablo Sarabia : 4,5

Entre mauvais contrôle (6e), mauvais corner (8e) et mauvaises passes, son match fut une petite déception de bout en bout. Il n'a presque jamais pesé dans l'animation parisienne malgré quelques prises de balles intéressantes. Une frappe trop timide à relever (34e). Son intensité au contre-pressing et dans le repli défensif sont cependant à souligner.

En bref : Quelle timidité !

Remplacé par Hugo Ekitike (74e), qui n'a pas réussi à se montrer.

Kylian Mbappé : 6,5

Après la folle journée de mardi, il était forcément l'homme le plus scruté du match. Comme souvent, cela l'a plutôt boosté. En s'exilant souvent côté gauche, il a fait vivre un calvaire à la défense portugaise (8e, 20e, 65e). Sa vitesse fait toujours autant de dégâts. Comme un symbole, il s'est chargé du penalty parisien pour devenir le meilleur buteur du club en C1 (39e) . Il rate le doublé de peu, sur une frappe léchant la lucarne opposée (52e). Il croit libérer le Parc sur un ciseau à bout-portant (86e) avant d'être signalé hors-jeu. Malgré cela, il est sorti sous les applaudissements du Parc.

En bref : Très impliqué pour un joueur qui veut partir…

Remplacé par Carlos Soler (90e).

Neymar : 6,5

Il a mis du temps à apparaître sur les radars, la faute à un marquage très serré de Bah. Mais sa montée en puissance fut un régal. Très à l'aise dans les petits espaces, le Brésilien s'est fendu de gestes de classe, à l'image de ce coup du sombrero sur le pauvre Florentino Luis (44e). Son entente avec Mbappé fut encourageante (22e, 45e). Sa deuxième période fut un matraquage en règle, avec de nombreux grigris réussis mais des milieux adverses "généreux" au duel. Mais c'est très souvent de lui qu'est venue l'étincelle côté parisien au cœur du jeu.

En bref : Quel virtuose quand il s'y met !

